سماح جمال

أكد الإعلامي اسامة فودة ان برنامجه «اسامة شو» الذي يبث عبر اثير اذاعة «نبض الكويت 88.8» مختلف عن البرامج الحوارية المسائية الموجودة على الساحة، مؤكدا انه وزميلته الإعلامية انوار العتيبي يحرصان على اختيار الأخبار التي يغلب عليها الجانب الكوميدي.

وأضاف قائلا، في تصريحه لـ«الأنباء»: أحرص على الابتعاد عن الأخبار الجامدة، خاصة ان هناك تواصلا بيننا وبين المستمعين على الهواء، ومن ناحية أخرى أجد ان الجمهور يتواصل معي أكثر في الأخبار التي اقدمها بطريقة كوميدية وليس الجادة عادة، وأتصور لو أنني ذهبت الى الجانب الجاد «فسيضغطني المستمعون»، وبقدر ما ان فكرة البرنامج تبدو بسيطة للبعض، الا اننا نعمل على قدم وساق حتى لا يصل المستمع لحالة من الملل وهو يستمع الينا، فكل فكرة تحتاج منا ما لا يقل عن 9 اشهر للخروج بها ومن ثم نعمل عليها لتطويرها، ولذا هناك تجديدات دائمة في الطرح والضيوف وحتى طريقة تناولنا للموضوع.

واكمل اسامة، قائلا: وحاليا هناك فكرة لتطوير برنامج «اسامة شو» بصورة اكبر في المستقبل، وهدفي منذ البداية ان يكون البرنامج حواريا مسائيا يشمل النواحي «الثقافية، الاجتماعية، والشبابية» بصورة دائما، وألا يمر علينا أي من الفعاليات او المواضيع المتعلقة بهذه الأمور، وكوننا نتواصل اكثر مع الشباب فيجب ان نكون اقرب بطريقة طرحنا ونواكب كل المستجدات ونقدمها بصورة قريبة منهم.

هذا وأشار اسامة الى انه هناك حاليا تحضيرات لضم فقرة مسابقات جديدة في برنامج «اسامة شو» وتكون مدتها ساعة كاملة مع المستمعين.