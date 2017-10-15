أهدت فرقة الجهراء للفنون الشعبية «رزنامة تاريخ» لعام 2018 احتوت على مجموعة من الصور التي تخص مؤسسي الفرقة من باب الوفاء لهم، وكذلك حوت الرزنامة بعض مشاركات الفرقة في سبيل إبراز جهود أعضائها.

وفي هذا الإطار، ثمن رئيس فرقة الجهراء للفنون الشعبية فهد عثمان الأمير جهود اعضاء الفرقة الذين ساهموا بشكل كبير في نجاحها من خلال التزامهم واداء دورهم بالشكل المطلوب، الأمر الذي جعل الفرقة تحافظ على تألقها ووهجها بين الفرق الاخرى، لافتا الى ان الفرقة تهدف إلى المحافظة على التراث وكذلك خلق جو من المرح والسعادة.

وعن رزنامة العام المقبل، قال فهد الامير: نؤمن بأن الرزنامة لها أهمية كبيرة لدى الجميع ومن هذا المنطلق قمنا بعملها ووضعنا صورا خاصة لمؤسسي الفرقة من باب الوفاء لهم ومن اجل أن يعرف الجيل الحالي المراحل التي ترأس فيها الأولون، كما وضعنا صور بعض مشاركتنا لبث الحماس في أعضاء الفرقة وإبراز دورهم.

وأعرب فهد الأمير عن شكره للخطوط الجوية الكويتية على رعايتها للفرقة، وقال: الشكر موصول ايضا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلا برئيس المجلس م.علي اليوحة والوكيل المساعد د.بندر الدويش، وإلى وزارة الإعلام ممثلة بوكيلها طلال المزرم وإلى إدارة الاعلام الخارجي ممثلة في إدارة المنوعات طلال الهيفي على ما يقومون بها تجاهنا، وهذا للأمانة ليس بغريب عليهم، آملا للجميع كل التوفيق والنجاح.