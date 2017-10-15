يبدو أن الحيرة التي أصابت المنتج المنفذ صادق الصباح بعد نجاح الجزء الأول من «الهيبة» بدأت تنقضي مع اقتراب الصباح من نهاية اختيار فريق عمل الجزء الثاني.

والواضح أن نادين نسيب نجيم أثرت كثيرا بعد قرار خروجها من العمل وأوقعت الكاتب والشركة والمنتج التنفيذي زياد الخطيب في فخ البحث عما هو جديد لتقديمه، خصوصا أن الجمهور اعتاد على الثنائي نادين وتيم حسن في المسلسلات التي تصدرت مواسم رمضان قبل ثلاث سنوات.

وذكرت تقارير صحافية أن الفنانة أمل بوشوشة رفضت الفكرة من البداية، وهي أن تدخل المسلسل دون معرفة التفاصيل الكامنة وراء شخصيتها، خصوصا أن الكاتب هوزان عكو لم ينه كتابة النص وهو لايزال في البدايات، حتى ضاقت السبل بالمنتج صادق بعد أن التقى مجموعة من الأسماء والممثلات اللواتي لم ير أن بإمكانهن الحلول مكان نجيم، ما دفعه إلى عقد لقاء مع نيكول سابا التي استجابت لرغبته بشرط واحد، وهو، بحسب التقارير، إلغاء أو متابعة أحداث الجزء الأول من «الهيبة» في الجزء الجديد إلا بما يقتضي المنطق، وما سيصور لاحقا سيعود بالحقبة الزمنية ثلاث سنوات إلى الوراء «فلاش باك» عن حياة جبل شيخ الجبل وعائلته وكيف انزلق في فخ الاتجار بالممنوعات وبنى إمبراطورية من النفوذ، وهو ما يعطي مبررا لدخول شخصيات جديدة للمسلسل عاشت مع ماضي عائلة شيخ الجبل، وتوافقت مع أحداث الجزء الأول بطريقة تبين السبب لوصول العائلة إلى ما وصلت إليه وبشكل مقنع يعمل على أدق تفاصيله الكاتب هوزان عكو حاليا.

ومن المتوقع أن يعيد هذا الترتيب الجديد حضور الفنانة ميريام عطاالله التي بين الجزء الأول أنها كانت متزوجة بجبل شيخ الجبل، ثم ارتبطت بغريمه وعدوه الأوحد من عائلة «سعيد» لتنتقم منه!