مفرح الشمري

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بعد الانتهاء من تركيب الاستديو الخاص ببرنامج «تاكتيكال لاب» والذي يتميز بأعلى التقنيات الفنية الحديثة، تنطلق الليلة اولى الحلقات ليدشن المذيع مهند يوسف الشهير بلقب «مايك مبلتع» إطلالته عبر شاشة محطة «كويت سبورت» وذلك بعد النجاح الذي حققه في برنامجه السابق «الـ 18» الذي عرض على شاشة تلفزيون الراي.

وعن فكرة برنامج «تاكتيكال لاب» الذي يبث الليلة الساعة التاسعة مساء على الهواء مباشرة يقول مخرجه محمد الطني لـ «الأنباء» إنه برنامج حواري رياضي تحليلي فني رقمي يعتمد على التحليلات الرقمية والاحصائيات في مباريات الدوري العام الذي سينطلق في السابع من الشهر المقبل من خلال مباراة كأس السوبر، والبرنامج يحلل رقميا المباريات المحلية وهو مختلف عن الاستديو التحليلي المتعارف عليه.

وتابع الطني: هناك افكار اخراجية جديدة تتماشى مع التكنولوجيا التي نعيشها حاليا، وتصدي «مايك مبلتع» لتقديم البرنامج بعد قبوله الدعوة يعتبر مكسبا لقناة «كويت سبورت» الرياضية التي تسعى دائما للتطوير لإسعاد مشاهديها، خصوصا ان هذا البرنامج فكرته من قبل وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم الحريص على تطوير الشاشة الكويتية في جميع مجالاتها.

والجدير بالذكر ان البرنامج من اعداد مناف اشكناني وفريق محلليه يتكون من د.محمد المشعان، وعلي العليوة، والفقرة التحكيمية مع الحكم السابق منصور أبل، حيث سيكون النقاش في حلقته الأولى على الجولة الرابعة من دوري VIVA.