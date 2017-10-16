سماح جمال

تواصل الإعلامية منيرة عاشور تقديم برنامجها «شباب الديرة» عبر اثير اذاعة «البرنامج العام 89.5»، ويذاع يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الـ 4 وحتى الـ 5 مساء، وهو من إعدادها، وإخراج محمد جراغ.

وحول البرنامج، قالت منيرة لـ «الأنباء»: نستضيف الشباب والشابات من أصحاب المشاريع الصغيرة والهوايات والمواهب، ونعمل على تسليط الضوء عليهم لمعرفة افكارهم ومشاريعهم، بالإضافة الى رؤيتهم المستقبلية لهذه المشاريع والطموح الذي يريدون ان يصلوا اليه.

وأكدت ان السبب وراء استمرار «شباب الديرة» هو التجاوب والنجاح الكبير الذي حصده، وخاصة بين أوساط الشباب الذين اعتبروا انه بمنزلة نافذة يعبروا من خلالها عن طاقاتهم وأحلامهم وطموحاتهم القادمة.

كما تحدثت عن برنامجها الإذاعي الآخر «شمس وقمر»، الذي تواصل تقديمه عبر اثير اذاعة البرنامج الثاني، وهو من إعدادها واخراج جابر الجاسر، وحول البرنامج، قالت: البرنامج ثقافي منوع، ونقدم من خلاله كل ما يهم الأسرة والفن والرياضة، بالإضافة إلى التطرق للأمور التي تشغل بال المجتمع وتهم الأسرة.