خالد جلال: مركز إلابداع الفني حلم عمري

خلود أبو المجد

تدشن دولة قطر الشقيقة الليلة أول عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي، وذلك من خلال عرضهم المسرحي «همس الكراسي»، تأليف أحمد المفتاح وإخراج فيصل رشيد، وذلك على خشبة مسرح التحرير بمنطقة كيفان في الساعة 5:30 م، ويلي العرض ندوة تطبيقية تقام بنفس المكان، وفي الساعة 8:30 م تقدم دولة فلسطين الشقيقة عرضها المسرحي «مروح على فلسطين» على خشبة مسرح الدسمة، وسيعقب العرض ندوة تطبيقية تقام في قاعة الندوات بمسرح الدسمة.

من جهة أخرى، واصل المركز الإعلامي جلساته الحوارية صباح امس حيث استضاف د.مبارك المزعل والمخرج علي العلي للحديث عن الورشة المسرحية العربية المقامة على هامش المهرجان والتي تصدى لإدارتها الزميل فالح العنزي.

وتحدث د.المزعل عن الورشة المزمع إقامتها طوال أيام المهرجان والتي يتولى فيها الجانب النظري، وقال انها مهمة على المستويين الخاص والعام، وانه محاضر منذ عام 2006، واستخلص طوال تلك السنوات أن الورشة ما هي الا كشاف ينقب عن الموهوبين، وأشعر بالفخر ان هناك من تخرج من تلك الورش، وممن تخرجوا من تحت يدي الممثل الشاب عبدالله الطراروة ومحمد الرمضان وحمد أشكناني، مؤكدا أهمية الورش المسرحية، وشاكرا لعلي العلي حرصه على السير في نفس الدرب، وشارحا اهتمامه بلغة الجسد وكيف يمكن لتلك اللغة أن تحل محل الكلمات والتعابير النفسية.

وبعث برسالة مفادها «استمروا في إقامة الورش المسرحية مهما كان ضيق وقتكم، فكذا تطور الغرب فنيا».

من جهته، عبر المخرج علي العلي عن سعادته باختيار الكويت عاصمة للشباب العربي، قائلا انه أمر يعطي زخما اكبر للمهرجان.

وأشار العلي الى ان الورشة المزمع اقامتها جاءت تحت عنوان «الشخصية المسرحية قبل بداية الحدث»، شارحا اننا في عصر السرعة نجد الممثل يهتم فقط بالدور الذي يلعبه من دون الإلمام بالعمل ككل، وهي نقطة ضعف شديدة تجب معالجتها.

وأضاف أن هناك تدريبا صباحيا وفي المساء سنعمل على المشروع الذي سيقدم في حفل الختام، وهو أمر اختياري يرجع الى الممثل، مؤكدا أن الورش ليست للهواة فقط وهناك دكاترة يشتركون فيها حفاظا منهم على روح التطور.

الإبداع الفني

وفي الجلسة الحوارية الثانية، اكد رئيس مركز الإبداع الفني بالقاهرة المخرج خالد جلال، انطلاق الجلسة التي أدارها الزميل شريف صالح بفيلم تعريفي بمركز الابداع الفني تصدى للتعليق عليه الفنان القدير محمود ياسين، ومن ثم اوضح المخرج خالد جلال أهمية مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي لصقل مواهب الشباب، خصوصا العاشق للمسرح في مختلف عناصره، مشيرا الى انه حريص من خلال مشاركته في هذا المهرجان على استقطاب الشباب لمركز الابداع الفني الذي يترأسه والذي يعتبره حلم عمره وذلك بعد المشاريع التي قدمها المركز طوال الفترة السابقة والتي نالت إعجاب الجميع.

وشكر المخرج خالد جلال الهيئة العامة للشباب على دعوتهم له لحضور هذا المهرجان الذي يقام للمرة الاولى، وتمنى له النجاح ومن ثم تطرق الى مشواره وأبرز محطاته الفنية التي انطلقت من كلية التجارة ومن ثم ممارسته المسرح ومن بعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومن بعد ذلك عمل بمسرح الشباب الى أن ترأس مركز الإبداع الفني.