عبدالحميد الخطيب

عبرت الكاتبة مريم القلاف عن سعادتها ببدء تصوير عملها الدرامي الجديد «عزوتي»، تحت إدارة المخرج مناف عبدال، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم: إلهام الفضالة، خالد أمين، فاطمة الصفي، فرح الصراف، فهد باسم وغيرهم، وقالت القلاف في تصريــح خـاص لـ «الأنباء»: كثيرون يطلقون على المسلسل «يا عزوتي» في حين أن اسمه «عزوتي»، وهو تجربتي الأولى في الدراما التلفزيونية، وقصته حقيقية أصدرتها كرواية بعنوان «فتاة في المقهى».

وتابعت القلاف: كتبت الرواية خلال سنة كاملة، وبعد قرار تحويلها إلى مسلسل جلست مع المخرج مناف عبدال واخترنا الأبطال، والحمد لله وفقنا في ذلك، ويشارك معنا نجوم متميزون لهم خبرتهم وجماهيريتهم الكبيرة، مستدركة: «طول عمري أطمح للدراما» لذلك حاولت قبل الدخول إليها اكتساب الخبرة في المسرح وبمجال السينما، وبحثت عن الثقافة الفنية المبنية على الاطلاع حتى أستطيع أن أكتب عملا دراميا بشكل سليم وصحيح يليق بالمشاهد الذي أصبح «ذويق» ويفهم كل شيء في الدراما، مضيفة: رواية «فتاة في المقهى» أخذت حقها من النجاح بعدما طرحتها في 2014، وكانت أكثر مبيعا في الكويت والخليج، وأتمنى أن تنجح كعمل تلفزيوني.

وعن «دويتو» إلهام الفضالة وخالد أمين في المسلسل، وهل سيعتمد دوريهما على الجانب الرومانسي، أجابت: لن أصرح عن الأدوار كثيرا لأننا في بداية التصوير، لكن ما أستطيع قوله إن إلهام وخالد سيظهران بشكل مختلف عن أعمالهما السابقة، و«الدويتو» بينهما هذه المرة فيه مفاجآت كثيرة ستُبهر الجمهور، لافتة الى أن الفضالة ستلعب دورا مركبا جميلا، مكملة: كنت حريصة على مشاركة إلهام الفضالة في العمل لأنني كنت أتخيلها في الشخصية التي كتبتها، والحمد لله وفقت وشاركت معنا، حتى فاطمة الصفي ستظهر بشخصية جديدة لم تقدمها من قبل، وهذا الأمر ينطبق على باقي الشخصيات، مشددة على أن اختيار فريق العمل تم برضا تام بينها وبين المخرج.

وكشفت الكاتبة مريم القلاف عن جديدها الفترة المقبلة، وقالت: أستعد حاليا لتصوير سهرة لتلفزيون الكويت من إنتاج وزارة الإعلام تحمل عنوان «زوج من غير رصيد» من بطولة ولد الديرة وانتصار الشراح ونورة العميري ومبارك المانع وعدد من الفنانين، كما سأطرح رواية جديدة في معرض الكتاب المقبل باسم «هتان» وهي قصة واقعية أيضا، مستطردة: أحب دائما أن أكتب قصصا من الواقع بعيدا عن الخيال، لأنها تمس الناس وأنقل الواقع من خلالها، وقد أصدرت كذلك منذ سنتين رواية لقصة حقيقية وكانت بعنوان «موت وميلاد».

وختمت القلاف بالقول: أعمل حاليا على وضع خطة مستقبلية لحياتي ككاتبة، سأركز فيها- بعد تجربتي في المسرح والسينما- على الدراما التلفزيونية، وسأكون فيها حريصة فيما أقدم إرضاءً للجمهور الذي يبحث عن القيمة والرسالة الواقعية في الأعمال الفنية.

جدير بالذكر أن الكاتبة مريم القلاف تصدت لقصة وسيناريو وحوار الفيلم السينمائي القصير «ملامح» من إخراج علي العلي وبطولة حمد أشكناني، سعود بوعبيد، دانة، محمد عاشور، مشعل العيدان، والذي يستعد القائمون عليه للمشاركة به في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية.

يشار إلى أن أول عمل مسرحي للقلاف كان مسرحية «سكة السلامة» من بطولة داود حسين وانتصار الشراح وإخراج الفنان محمد الحملي، وحظيت المسرحية بنجاح كبير، كما قدمت مسرحية ناجحة أخرى بعنوان «الكبيرة» بطولة انتصار الشراح، محمد الحملي، عبدالله الخضر، نورا العميري، ناصر البلوشي، أحمد بوسيف، جمال الشطي وعدد من المواهب الواعدة.