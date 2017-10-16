بعد شيوع خبر زواج الممثلة السعودية مروة محمد، وسفرها إلى مدينة لوس أنجيليس في الولايات المتحدة، وبعد صمت لفترة وجيزة، خرجت مروة بتصريح حاسم بعدما تم تداول الخبر بشكل كبير، إذ كشفت، عبر مجموعة مقاطع مصورة على «سناب شات»، أنها لم تتزوج ولم تسافر إلى أميركا، ولا حتى وقعت عقد عمل في هوليوود، مطالبة جمهورها بأن يوقف الموضوع عند هذا الحد.

وعادت مروة وكشفت أنه تم التواصل معها بالفعل من قبل مخرج أميركي، تكتمت ذكر اسمه، طالبا منها المشاركة في فيلم سينمائي تدور أحداثه حول حياة المبتعثات السعوديات في الولايات المتحدة، لكنها عندما تحدثت الى المخرج عن المحظورات والخطوط الحمراء في التصوير معها، لم يعد يرد عليها واختفى كليا، بعد أن كانت طالبته أيضا بقراءة نص العمل.