خلود أبوالمجد

واصل المركز الاعلامي لمهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي جلساته الحوارية مع الوفود المشاركة وضيوف المهرجان حيث استضاف صباح امس وفد دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة للحديث عن تجربة المسرح الشبابي وذلك بحضور رئيس الوفد عبدالرحمن الياسي ومخرج وبطل العرض الاماراتي المشارك «الليل نسى نفسه» ابراهيم القحومي والممثل حمد الضنحاني ومساعد المخرج ايمن الخديم وتصدى لادارة الجلسة رئيس المركز الاعلامي للمهرجان الزميل مفرح الشمري.

وتحدث رئيس الوفد الاماراتي عبدالرحمن الياسي الذي شكر الجهة المنظمة للمهرجان في ظل مبادرة جامعة الدول العربية باختيار عواصم للشباب واختيار الكويت خلال هذه السنة ان تكون عاصمة للشباب العربي واشار ايضا الى انه في كل امارة في الدولة توجد ادارة تهتم بالمسرح بالاضافة الى وجود وزارة الثقافة والمعرفة التي تحتضن تلك المؤسسات الثقافية ومؤسسة رعاية الشباب والرياضة التي تدعم المسرح الشبابي كما يوجد تنافس كبير عبر المشاركة في المهرجانات.

اما المخرج ابراهيم القحومي فقد تحدث قائلا: اتمنى التوفيق للمهرجان وايضا للفرق المشاركة والمسرح الشبابي في الامارات مسرح غني بعناصره الشبابية في ظل توجيهات القيادة وايمانها بان الشباب هم من يبنون الاوطان وهم التطور القادم للمسرح الاماراتي وتم وضع خطة استراتيجية للنهوض بالمسرح واتاحة الفرصة للشباب الذين اثبتوا انهم قادمون بقوة في المسرح الخليجي والعربي.

واضاف: من خلال مشاركتنا في المهرجان بعرض «الليل نسى نفسه» من تأليف محمد سعيد الضنحاني الذي سبق ان قدمناه مسبقا وشاركنا في مهرجان دبي لمسرح الشباب وحصلنا على جوائز متعددة على الرغم من ان الجوائز ليست مقياسا لكل شيء بقدر ان تترك بصمة واثرا للمستقبل من الجمهور وان يبقى العمل في ذاكرة الجميع.

وقال ايضا: مشاركتي الخارجية مهمة جدا بالنسبة لي وكل مهرجان يختلف عن الاخر وسبق ان تم عرض العمل في ملتقى فؤاد الشطي ونتمنى ان يقدم العمل وفق رسالة واضحة وبدون اي غموض.

اما الممثل حمد الضنحاني فقد تحدث عن النص قائلا: نشكر الكويت على تلك الاستضافة ونحن سعداء باختيار الكويت عاصمة للشباب العربي وهذا يدل على المثابرة في الجهد من قبل الشباب وتجربتنا في الامارات ساعدتنا للنهوض خاصة في ظل تواجد الورش المسرحية من قبل الهيئات المسرحية على الرغم من عدم تواجد معهد عالي للفنون المسرحية مثلما يوجد هنا في الكويت لذلك تم الاعتماد على الورش واستقطاب العناصر المسرحية لتعليمنا وقد ذكرت الفنانة القديرة مريم الصالح خلال تكريمها انه يجب علينا كشباب ان نبني انفسنا وعدم التعالي والتكبر على المسرح. وقال: اتفقنا كفريق عمل ان نقدم العمل بصورة شبابية ومختلفة نوعا ما عما تم كتابته في النص.

اما المخرج المساعد ايمن الخديم فقد تطرق الى المؤسسات المهتمة بالمسرح التي تتواجد في كافة الامارات ومدى الاستفادة من الورش المسرحية كما تطرق الى الدعم اللامحدود للشباب من قبل حاكم الشارقة الشيخ د. سلطان القاسمي.

وفي الجلسة الثانية التي اقامها المركز الاعلامي للمهرجان عبرت رئيسة وفد المملكة الاردنية الهاشمية اسماء الطويسي عن مشاركة الاردن في هذا المهرجان العربي موضحة ان وزارة الشباب في الاردن داعمة وحاضنة للشباب الاردني في مختلف مجالاته ومنها المسرح خصوصا ان هناك شبابا موهوبا بحاجة الى فرصة الظهور ولصقل مواهبهم في مثل هذه المهرجانات.

واوضحت ان العرض الاردني المشارك ويحمل عنوان «شمعة أمل» هو نتيجة عمل جماعي تطرح فيه قضايا عدة تلامس واقعنا الذي نعيشه ويتصدى لاخراجه ايمن الخوالدة ويجسد شخصياته مجموعة من الشباب الهواة العاشقين للمسرح سينيرون دربهم من خلال هذا العرض الانساني.