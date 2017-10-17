قرر الاعلامي عمار تقي نقل نشاطه الى الفضاء الالكتروني الواسع عبر تدشينه قناة اعلامية جديدة في «اليوتيوب» و«السوشيال ميديا».

وفي هذا الصدد قال تقي: تلقيت العديد من العروض في قنوات محلية لكن العروض جميعها لم تكن بمستوى الطموح، وبعد التطور الكبير الذي طرأ على الاعلام الحديث بحيث اصبح الاعلام الالكتروني المتصدر اليوم على الساحة الاعلامية وتوجه العديد من وسائل الاعلام الكبرى للفضاء الالكتروني قررت في الوقت الراهن أن أخوض تلك التجربة الجديدة لمواكبة هذا التطور المتسارع.

وعن ميزة هذه الخطوة قال: ميزة الاعلام الالكتروني ان القيود الاعلامية والمحذورات فيه اقل بكثير من القنوات الفضائية التقليدية ما سيتيح لي حرية الحركة بشكل مهني افضل.

وحول الاسم الذي اختاره، رد: وقعت عقدي الجديد مع احدى الشركات الاعلامية المتخصصة في مجال الاعلام واطلقنا اسم شبكة وقناة المحور الاعلامية.

أما عن الجديد في قناة المحور فقال الاعلامي عمار تقي: سأقدم باذن الله برنامجا حواريا اسبوعيا جديدا نستضيف من خلاله العديد من الشخصيات العامة في المجتمع ونطرح معها مواضيع وقضايا محط اهتمام المشاهدين الكرام.