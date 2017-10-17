بشار جاسم

عبر المذيع هاشم أسد عن سعادته بانضمامه لبرنامج «صباح الخير يا كويت» بحلته الجديدة مع زملائه، حيث إن البرنامج جديد بالشكل والمضمون وأيضا بالمذيعين جميعا، وهو من إعداد: هنادي الجمعان، سالم الكعبي، ناصر الناصر، هبة حلابوش، وتقديم: عبدالرضا بن سالم، هاشم أسد، غادة السراج، فهيد العيبان، نورة الحميضان، أماني البلوشي، رئيس فريق العمل: محسن العلوي، إخراج: جابر الحربي، ويعرض يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة.

وعن البرنامج يقول هاشم: «سعيد جدا بهذا البرنامج، خصوصا بحلته الجديدة وشكله الذي أتى بديكور ضخم على هيئة فيلا فخمة بـ «استديو 800» بتلفزيون الكويت وكأني أسكن فيها من روعتها، وأيضا حبيت التجانس بيننا كمجموعة كبيرة من المذيعين والمذيعات، وتقديمنا للعديد من الفقرات المنوعة بشكل يومي، ولا أنسى دعم الوكيل طارق المزرم ومجيد الجزاف ودعمهما لي شخصيا.

وتابع أسد: «عندي برنامج «السالفة» والذي أقدمه يوميا على إذاعة «او اف ام» من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر حتى الثانية والنصف وهو من إعداد رشا الفهد وأفراح بوحمد وإخراج دواس العجمي.