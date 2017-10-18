مستعدة للتمثيل من دون مقابل في فيلم سينمائي شرط أن يحملني إلى المهرجانات العالمية

بيروت ـ بولين فاضل

وضعت النجمة نادين نسيب نجيم حدا لكل التأويلات والأقاويل التي رافقت انسحابها من الجزء الثاني من مسلسل «الهيبة» وما حكي عن خلاف مادي وراء عدم مضيها في العمل في مقابل من تحدث عن مشاكل وخلافات تخللت علاقتها بالنجم تيم حسن أثناء التصوير وكانت وراء قرارها الغياب عن الجزء الثاني.

وحسمت نادين، في اطلالة لها عبر برنامج «منا وجر» التلفزيوني، كل هذه التأويلات بالقول ان المادة ليست بالتأكيد السبب، نافية وجود أي خلافات مع تيم، ونافية أيضا ما تردد عن عدم رضاها عن حجم دورها في الجزء الأول، مؤكدة أنها راضية جدا عن دور «عليا»، خصوصا انها جسدته بشكل أفضل مما كان مكتوبا وهو الأمر الذي أرضى المخرج وأرضاها على حد سواء.

ولفتت إلى أن ما يدل على نجاحها في الدور هو ردة فعل الناس ازاء قرارها الانسحاب من الجزء الثاني وتعبيرهم عن حزنهم لهذا القرار، مشيرة إلى أن السبب وراء قرارها هو غياب البطولة النسائية في الجزء الثاني في مقابل بطولة ذكورية مطلقة، وهو ما اعتبرته يتعارض مع رغباتها ولا يليق بمكانتها الفنية.

وعما إذا كانت ترفض في المبدأ لعب دور ثان أو دور مساند أجابت: المسألة ليست كذلك بدليل اني في مسلسل «عشق النساء» لم أكن البطلة الوحيدة ولم أمانع في ذلك، المسألة أنه انطلاقا من حجم دوري في الجزء الأول من «الهيبة» وانطلاقا من ثنائيتي الجميلة مع تيم حسن في كل المسلسلات التي قدمناها حتى اليوم، ونظرا لكون هذين العاملين غير متوافرين في الجزء الثاني، ارتأيت بالتوافق مع المنتج صادق الصباح الانسحاب من المسلسل.

وعن الخاسر من قرارها هذا وعما إذا كان النجم تيم حسن، ردت بالقول: لم أخسر لكوني من يقف وراء القرار، تيم بدوره لم يخسر وثنائيتنا في استراحة ضرورية قبل أن نعود ربما ونلتقي، مؤكدة ان نجاحها في «الهيبة» كان نجاحا كبيرا تفتخر به هذا العام، لاسيما في ظل المنافسة الرمضانية المحتدمة، كما تفتخر بأنها في سياق العام اختيرت سفيرة لأكثر من ماركة عالمية وهو ما تعده إضافة إلى إنجازاتها ومشوارها، وأدرجت أيضا في سياق انجازات العام وصولها إلى نهائي السباق على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان «سيول الدولي للدراما» بعدما تم ترشيحها لهذه الجائزة عن دورها في مسلسل «سمرا»، وقد انحصرت المنافسة في نهاية المطاف بينها وبين ممثلة روسية قبل أن تفوز الأخيرة بالجائزة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الممثلة الأعلى أجرا في الدراما العربية وفي قطاع الإعلانات، قالت نادين إنها لا تقيم حساباتها على هذا الأساس، حتى إنها لا تعلم كم يتقاضى سواها، بل ما يعنيها فقط انها تتقاضى ما يرضيها بغض النظر عن أجور الغير، مبدية استعدادها للتمثيل من دون مقابل في فيلم سينمائي شرط أن يحملها إلى المهرجانات العالمية كمهرجان كان وسواه، وقالت: ان ما أفعله في كل مرة هو اني أجسد الشخصية وفقا لرؤيتي وبطريقة تشبهني، لاسيما أن أي رواية قابلة للتجسيد من قبل أكثر من فنان وفي أكثر من عمل، نافية أن تكون قد تعرضت حتى اليوم لشائعات من النوع الذي يجرح أو يمس بكرامتها وكرامة أسرتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا غنى عن التشويش والحرتقة مادام الفنان ناجحا.

وأشارت نجيم إلى أنها قررت منذ فترة عدم اطلاق العنان لآرائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا في القضايا الهامة جدا لكونها تريد أن تكسب راحة البال، وما عادت ترغب في إضاعة الوقت في مشاركة آرائها اشخاصا يفهمون الأمور على طريقتهم.