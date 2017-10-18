سماح جمال

صرح الإعلامي طلال الياقوت الرئيس التنفيذي لإذاعة نبض الكويت «88.8» بأن برنامج «ديوانية الياقوت والأنصاري» زادت مدته على الهواء من ساعتين الى ثلاث ساعات، وقال الياقوت في تصريحه لـ «الأنباء»: لكن هناك شريحة كبيرة أخرى من المستمعين تطالبنا بتمديد الوقت أكثر، وللحقيقة نرى اننا بعد انتهاء كل حلقة يكون مازال لدينا الكثير من المواضيع التي نريد التحدث عنها وبالتالي اذا مددنا فسنستمر حتى الساعـــة الـ 4 عصرا خاصة ان القطاع الخاص يطالبنا بهذا كونهم ينتهون من عملهم في الـ3.

واكمل: خاصة اننا في بعض الحلقات نترك الإعداد، ونأخذ الحلقة في اتجاه آخر تماما، وحتى عند تناولنا لقضايا جادة الى حد ما نحرص على الجانب المرح في طرحنا لها.

وحول لغة التفاهم العالية التي تجمعه بزميله الإعلامي خالد الأنصاري، سواء في النقل من داخل الاستوديو او حتى من النقل الخارجي، قال الياقوت: بعد خبرة 25 عاما في المجال الإعلامي استطيع ان امزج بين اكثر من لون على الهواء، والتنقل من مواضيع جادة الى اخرى ذات طابع مرح، ووجود «خالد معي كشخصية تعيسة» بالطبع كنت امزح فالتوافق بيننا جدا ممتاز والتفاهم والتوليفة بيننا حقيقية وغير مصطنعة، كما انه كإعلامي شهادتي فيه مجروحة.

من ناحيه أخرى، أعرب الياقوت عن سعادته بالبرامج الجديدة التي ستنطلق عبر اثير إذاعة «نبض الكويت 88.8»، وقال: هناك برنامج «عزوتنا» تقديم م.طارق الدرباس والشيخ طلال فاخر، وأراهن على هذا البرنامج لأنه سيظهر الطاقات الشبابية الكامنة داخل الشباب ومزج هذا بالروح الإيمانية، ويوجد بينهما تفاهم كبير.

وهناك برنامج سيعنى بجمال المرأة هو The party book، والبرنامج الثالث هو «فكرة» من تقديم صالح جرمن، وحول هذا البرنامج الأخير شدد الياقوت على ان شرطه الوحيد كان الا يتم التطرق فيه الى الجوانب السياسية ويكون برنامجا اجتماعيا بصورة كاملة، ونفى ان يكون هناك تعارض بين برنامج «فكرة» وبرنامج «ديوانية الياقوت والأنصاري»، مؤكدا ان الخط بينهما مختلف وان برنامج «فكرة» سيكون اسبوعيا بينما «ديوانية الياقوت والأنصاري» يوميا.