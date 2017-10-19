خلود ابو المجد

استضاف المركز الإعلامي للمهرجان المخرج خالد الرويعي رئيس مجلس ادارة فرقة مسرح الصواري في جلسة حوارية أدارها الزميل مفرح الشمري، تحدث خلالها الرويعي عن تاريخ الحراك المسرحي الشبابي في مملكة البحرين وعرّج على تجربة مهرجان الصواري.



واستهل الرويعي قائلا: تأسس مهرجان الصواري عام ١٩٩١ حدثت ثورة اذ بدا بروح جديدة ومنها انبثقت فكرة مهرجان الشباب ١٩٩٣ ويحق لنا الفخر كوننا مؤسسين لهذه الحركات الطليعية وهذا ما حاول مسرح الصواري الإصرار عليه ويمارس حقه في جذب العناصر الشبابية، مشيرا الى ان مهرجان الشباب عام ٢٠١٨ سيكون دوليا وينطلق في سبتمبر.



وأضاف:«هناك روح تنافس إيجابية لوجود شبه توجه فني في كل فرقة ربما ليس ظاهرا بقوة ولكنه يبدو ظاهرا في الاعمال التي تقدم

وحول ما ينقص المسرح البحريني قال: الهم واحد وربما الامر نفسه يعاني منه المسرح العربي بشكل عام وهو عدم وجود بنية تحتية وندرة الكوادر البشرية» مؤكدا على ضرورة تأهيل الكفاءات وانتقد نمطية الورش المسرحية في الوطن العربي مطالبا بخلق رؤية جديدة لتحسس مواطن الخلل، مشيرا الى ان الخريجين الجدد من المعهد العالي للفنون المسرحية ساهم في نشأة تيار الخريجين الجدد.



وردا على سؤال حول أزمة النصوص المحلية قال: هناك كتاب وحركة ترجمة بسيطة في البحرين ومسرح التراث بدا يتراجع منذ فترة، معتبرا ان نمطية المهرجانات الخليجية يتحملها المسؤولون وليس العاملون في المسرح وتساءل الرويعي عن أسس اختيار وتصنيف الاعمال التي يتم توجيهها لتمثيل الدولة في المهرجانات المختلفة، مؤكدا ان هناك مشكلة يعاني منها المشهد الفني الخليجي ويتحمل مسؤوليتها الاعلام وهي الاغراق في التراث.



وشدد الرويعي على ان هامش الحرية كبير في البحرين وأضاف: من سمات المسرح البحريني وجود الفنان عبدالله السعداوي وهو من أوائل التجريبيين في المسرح العربي وايضا لدينا حركة شبابية، فضلا عن تخصيص فرقة الصواري شغلها للشباب من خلال مهرجان وصل دورته الـ ١٢ حاليا، ويبقى ان العنصر الشبابي في المسرح مهم كونه يعطي التأثير والاختلاف.



بدوره قال رئيس فرقة البيادر جمال الصقر: كنت رئيس لجنة التحكيم في المهرجان الشبابي في البحرين ولكني اعتذرت بمجرد ان تلقيت دعوة الكويت المشاركة في مهرجان الكويت لمسرح الشباب، لافتا الى عدم وجود حساسيات بين اعضاء الفرق المختلفة والتعاون وارد بينهم، مؤكدا على دور الأندية في ضخ العناصر الشبابية للفرق الأهلية.



ولفت الصقر الى ان الدراما التلفزيونية البحرينية ملتصقة بالتراث وأكد على ضرورة الاهتمام بالأصالة والتراث مشيرا الى انه يستمتع عند كتابة التراث.