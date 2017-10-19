بحفاوة كبيرة، استقبلت الأوساط الثقافية والفنية البلجيكية اختيار «المركز المتنقل للفنون» في بلجيكا للعمل الكويتي «في مقام الغليان» أصوات من ربيع مختطف للمخرج الكويتي العالمي سليمان البسام كعرض افتتاح لمهرجان «موسم» المسرحي السنوي في دورته الثامنة عشرة والتي ستنطلق مساء اليوم الخميس في مدينة أنتويرب البلجيكية.



وعن عرض العمل، قال البسام: «أسعدني جدا اختيار (في مقام الغليان) كعرض افتتاح للمهرجان ما يعزز حضور المسرح الكويتي والعربي في أوروبا، لاسيما أن هذه هي المحطة الثانية في العروض الأوروبية بعد مشاركته في مهرجان Le Passage بميتز الفرنسية في مايو الفائت»، مضيفا: «أن هذا الاختيار دفعنا إلى تحضير ترجمة كاملة للنص إلى اللغة الهولندية، كون العمل يقدم باللغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة فورية إلى الفرنسية».



وعن الاهتمام بالمسرح العربي في أوروبا، قال: «أوروبا أمام نقلة نوعية في علاقتها بالمسرح العربي، خصوصا المسرح السياسي، بعد ما سببته موجة النزوح والهجرة من أسئلة وتساؤلات حول الواقع المعيش في المنطقة في ظل الربيع العربي».



وحول المحطة القادمة لعمله «في مقام الغليان» قال البسام: «العمل على موعد مهم مع سلسلة من ستة عروض على خشبة مسرح روبرت أورشاد بمركز إيمرسون بدعوة من Arts Emerson»، مضيفا: «تقديم العمل في بوسطن الأميركية بعد أنتويرب البلجيكية وميتز الفرنسية هو تتويج للجولة العالمية للعرض الذي ولد بنسخته الأولى وقدم في الكويت وسيدني وباريس، ومن ثم ولدت نسخته الثانية وقدمت في الكويت أولا، ثم تنقل بين تونس وبيروت ضمن فعاليات مهرجان الربيع، وتونس مرة أخرى ضمن مهرجان أيام قرطاج المسرحية».