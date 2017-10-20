خلود أبوالمجد

أقيم مساء أول من أمس في سينما ليلى غاليري برعاية وحضور السفير الياباني في الكويت تاشاكي أشيكي، أمسية سينمائية عرض فيها فيلمان يابانيان، وهي أولى الفعاليات الفنية والثقافية لهذا الموسم التي ستقدمها السفارة اليابانية في الكويت، وبدأت بترحيب السفير بالحضور بعدها بدأ عرض الفيلمين.

وحمل الفيلم الأول «La la la at rock bottom» وهو من تأليف توموي كانو وإخراج نوبوهيرو ياماشيتا ويندرج تحت باب الأفلام الدرامية الموسيقية واستمر طوال 103 دقائق، حيث دارت أحداثه حول شخص يدعى سوبارو شيبوتاني فقد ذاكرته بسبب شجار مع أحد الأشخاص الذي قام بضربه على رأسه، لكنه عندما يستفيق من تلك الغيبوبة يمشي حتى يصل إلى إحدى الحفلات الغنائية المقامة بمنطقة أوساكل، فيهرع إلى فوق المسرح ويمسك الميكرفون ثم يبدأ بالغناء، ولحسن حظه أن الجمهور قد استحسن صوته، ما يجعل أعضاء الفرقة الموسيقية يحاولون إقناعه بالعمل معهم مقابل توفير السكن والطعام له إلى أن يستعيد ذاكرته، وخلال هذا كله يلتقي مع فتاة تعمل في إحدى تلك الفرق أيضا، فتأخذه معها إلى بيتها وتعالجه، وطوال فترة إقامته عندها تحاول جاهدة قدر المستطاع أن تعرف هويته الحقيقية أو أي شيء يدل على عنوانه أو اسمه، لكن جميع محاولتها تفشل.

بعدها تم عرض الفيلم الثاني «The Mohican Come Home» تأليف وإخراج سويشي أوكيتا ويندرج تحت باب الأفلام الكوميدية التراجيدية، وتدور قصته حول شاب يدعى إيكيتشي وهو عازف في فرقة «روك» ويتميز بقصة شعر موهيكية، ويغادر ذلك الشاب مسقط رأسه هيروشيما إلى طوكيو ويحاول النجاح هناك لكنه يفشل، حينها يعود مجددا إلى بلدته بعد غياب 7 سنوات برفقة خطيبته، حينها يبدأ باكتشاف بعض من الوقائع المأساوية الكوميدية في آن واحد، خصوصا عندما يقابل والده ووالدته وشقيقه الأصغر.