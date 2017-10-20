خلود أبوالمجد

تقدم مبادرة «دبي السينمائي 365 في فوكس» بدعم من «دو»، الفيلم المصري الدرامي «أخضر يابس» للمخرج الحائز جوائز عدة محمد حماد، وذلك في سينما فوكس بمول الإمارات بين 19 الجاري والأول من نوفمبر المقبل.

ونال محمد حماد في ديسمبر 2016 جائزة أفضل مخرج عن الفيلم في مسابقة «المهر الطويل» في «مهرجان دبي السينمائي الدولي» ليكون أول مخرج مصري يحصل عليها.

ويروي الفيلم قصة فتاة شابة محافظة تدعى إيمان، يضطرها غياب والديها إلى تحمل مسؤولية رعاية أختها الصغرى نهى، التي كبرت وجاء من يطلب يدها للزواج، ولأن الأعراف والتقاليد في المجتمعات العربية تستوجب وجود رجل من العائلة يقوم بالاتفاق على إجراءات الزواج وتفاصيله، فإنه يتحتم على إيمان دعوة أعمامها لمقابلة العريس وأهله، وخلال رحلة السعي الشاقة لإقناع الأعمام بأداء ذلك الواجب تستشعر إيمان تغيرا فسيولوجيا طارئا يجبرها على زيارة الطبيب، الذي يطلب منها اجراء بعض الفحوصات الطبية، وتكتشف إيمان أمرا يجعلها تتغاضى عن الأعراف والتقاليد التي طالما حافظت عليها والتزمت بها.

ويسلط الفيلم الاجتماعي والمؤثر، الضوء على السلطوية الذكورية والأبوية على الإناث في المجتمع المصري، وعلى الرغم من صناعة الفيلم بميزانية منخفضة وإنتاج بسيط، إلا أن جمال الصور البصرية المستخدمة والتفاصيل المصورة أضفت عليه سحرا وقوة وجعلته فيلما أحبته لجان التحكيم الدولية في مهرجانات العالم، ومنحته العديد من الجوائز.