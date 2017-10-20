عبدالحميد الخطيب

بمناسبة يوم المرأة العمانية، أحيت الفنانة بلقيس مساء أول من امس حفلا ضخما في دار الأوبرا السلطانية بمسقط، وسط حضور جماهيري كبير، بمصاحبة المايسترو وليد فايد وفرقته الموسيقية، وشاركها إحياء الحفل عازف الغيتار المصري الشهير وحيد ممدوح، الذي أبدع في تقديم عدد من المقطوعات الموسيقية التي حازت إعجاب الحضور، وشاركهما فرقة «موسيقى الحجرة» النسائية التابعة للأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، وعدد من الموسيقيين من جمعية «هواة العود» العمانية.

وقدمت بلقيس بصوتها الرائع وأدائها المتميز عددا من أغنياتها المعروفة، و«ولعت» الأجواء بأغاني ألبومها الأخير «أراهنكم» الذي أصدرته في الفترة الماضية وضم 12 أغنية، هي: «حقير الشوق» كلمات فهد جمال وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل، «النفسية محتاجة» كلمات تركي الشريف وألحان فايز السعيد وتوزيع سيروس، «أراهنكم» كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي، «يكفي» كلمات يوسف سليمان وألحان يحيى الكعكي وتوزيع محمد القريتلي، «ههاي» كلمات محمد الشريدة وألحان متعب الفرج وتوزيع حسام كامل، «أبويا واحشني جدا» للشاعر عمرو حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي، «الحضارم» كلمات الشاعر أبو شادي وألحان أحمد فتحي ووزعها رأفت، «يا خالة» كلمات حيدر الأسير وألحان محمد الفارس وتوزيع حسام الدين، «استغفر الله» كلمات الشاعر سعود البابطين ولحانها عبدالعزيز الويس ووزعها زيد نديم، «وبيرجعوا» للشاعر منير بوعساف وألحان هشام بولس وتوزيع هادي شرارة، «اخترتك أنت» كلمات وألحان عبدالله السالم وتوزيع حسام كامل، «أرجوك» كلمات أحمد العلوي وألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس.

وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في يوم المرأة العمانية، وعلقت على مشاركتها في حفل الأوبرا السلطانية: «باختصار شعب راقٍ، حفل جميل، نساء عظيمات، بلد متحضر، لا وقت لديه لترهات المجتمعات المنتشرة كالوباء».

وأضافت في صفحتها الشخصية على «انستغرام»: «السعادة تغمرني من كل حدب وصوب في عمان، حفل دار الأوبرا السلطانية العمانية هو من اهم حفلاتي إن لم يكن أهمها على الإطلاق»، مكملة: «القادم أقوى وأجمل، وللمرأة العمانية أقول، كل يوم يومك وليس اليوم فقط».