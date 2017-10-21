بشار جاسم

يواصل المذيعان حمد الخضري وعبدالله النجم تقديمهما للفقرة الخاصة ببرنامج «الديوان» على قناة الشاهد فقرة حمد وعبدالله بأسلوب ساخر ومغاير لما يقدم على الشاشات الكويتية ونقدهما لأوضاع البلد بشكل كوميدي وأحيانا يكون قاسيا نوعا ما والبرنامج من إعداد: محمد خلف وإخراج: المخرج علي السلطان ومحمد صالح.

هذه الفقرة بالذات هي فقرة مختصة بتسليط الضوء على كل ما هو مهم في المجتمع الكويتي من اهتمامات وأحداث.

وعن هذه الفقرة يقول حمد الخضري في تصريح لـ «الأنباء»: بالنسبة لتجربتي التي مازالت بسيطة في الظهور عبر تلفزيون الشاهد ببرنامج مباشر، فهي تجربة اكثر من ممتعة ورائعة وهي بمنزلة منبر لقول ما يهم المجتمع بلسان حال المواطن وهو منبر ايضا للحديث عن آرائنا وأفكارنا كشباب بخصوص الكثير من القضايا، وأشكر تلفزيون الشاهد على تبنيه للمهارات الشبابية وتطويرها وأشكر ايضا الإعلامي المتألق جعفر محمد على دعمي وتشجيعي للتطوير.

أما المذيع عبدالله النجم فيقول: تجربتي في مجال الإعلام وخاصة في قناة الشاهد لم تأت من عدم، كون لدي تجربة في إعداد برنامج على اليوتيوب وهو «خبة» مع أخي وزميلي حمد الخضري مع فريق عمل شبابي مبدع وأيضا تربطني علاقات مع فنانين ومطربين كويتيين شجعوني ودعموني لدخول هذا المجال، واتخذت قراري لخوض هذه التجربة الجديدة من مبدأ «الحياة فرص» كمقدم في برنامج ديوان «الشاهد» في فقرة حمد وعبدالله، وحتى الآن هي تجربة رائعة وبالوقت نفسه فرصة للتعلم من الأخطاء لأجل التطوير والاستمرارية للوصول لثمرة النجاح.

متابعا: لقد كنت أقدم برنامجا بسيطا على قناة يوتيوب تحت مسمى «خبة» وهناك فرق شاسع في المعدات والإمكانيات ما بين القناة التلفزيونية وبرنامج اليوتيوب البسيط من حيث الاداء والامكانيات فلقد شعرت بهذا الفرق بعد عملي في قناة الشاهد.

ويضيف حمد الخضري: عبدالله النجم وانا نصر على اننا نريد تطوير الوطن من خلال تسليط الضوء على بعض القضايا المهمة بأسلوب ساخر ونؤكد على اننا لن نتهاون يوما في ذكر الحقائق وانتقاد المخطئ كائنا من كان ومن هذا المنطلق نود ان نشكر تفاعل المشاهدين والمتابعين مع برنامجنا ونشكر ايضا بعض المسؤولين الأوفياء.