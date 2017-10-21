خلود أبو المجد

في ثاني ليالي مهرجان السلام الثاني والذي تقيمه أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» تألقت فرقة ابن عربي في المسرح المكشوف في حديقة الشهيد بمرافقة أمير الإحساس الصوفي المنشد عبدالله المنصوري الخليع.

حضر الحفل وفد من السفارة المغربية في الكويت على رأسهم نائب السفير المغربي محمد المداح الإدريسي والوزير المفوض مليكة الإدريسي وعثمان الغليمي من العلاقات العامة.

وسادت أجواء الحفل حالة من الطمأنينة والسلام والهدوء حيث رحبت الفرقة بالجمهور مرتدية لباسها المغربي التقليدي المميز، بمشاركة عازفين على آلات القانون والكمان والدف والرق والناي والعود، آلات تسحــــــر القلوب وتأخذ العقول إلــــــى العالم المنشود، حيث المحبــــة والسلام.

شدا الخليع بمجموعة متنوعة من أروع الأغاني والأشعار لكبار الصوفية والعارفين بالله مثل الشيخ الأكبر وسلطان العاشقين ابن الفارض والمحبة رابعة العدويـــة والسهروردي والششتري وسعدي.

فكانت أول قصيدة «أنتم فروضي ونفلي» لسلطان العاشقين عمر ابن الفارض، تلتها «ولو فهموا دقائق حب ليلى» لسيدي محمد الحراق المغربي تابعتها «سلبت ليلى» لأبي الحسن الششتري، ثم تحيي إذا قتلت «للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي» و«قالوا أتنسى الذي تهوى» لأحمد الرفاعي، و«أفناني ذا الحب» لأبي الحسن الششتري، و«قال لي المحبوب» لجلال الدين الرومي، وحب غيداء «للششتري، ثم تغني للزاهدة رابعة العدوية «عرفت الهوى» والتي انسجم معها الجمهور بحرارة.