انتهى المخرج أحمد عبدالله صالح من تصوير الفيلم البحريني - المصري «طربال صار دجال»، سيناريو وحوار الكاتب طالب الدوس، والذي يدور حول قصة شابين لا يمتلكان الحد الأدنى من الذكاء تحدث لهما العديد من المفارقات ويتحقق حلمهما بالسفر إلى مصر وتعلم مهنة يربحان منها أموالا طائلة ويعودان مرة أخرى إلى البحرين لنقل خبراتهما.

والفيلم بطولة علي الغرير، خليل الرميثي، ومعهما مجموعة من الفنانين الخليجيين والمصريين. وصور العمل ما بين البحرين ومصر، حيث انتقل ما بين المنصورية ونزلة السمان بالقاهرة، وبدأ حاليا مونتاج العمل استعدادا لعرضه في السينمات البحرينية والخليجية.