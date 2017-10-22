فاجأت النجمة نانسي عجرم محبيها بخبر خوضها مجال دبلجة أفلام الكرتون.

ونشرت عجرم، عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»، مقطع فيديو كشفت من خلاله أنها ستشارك في وضع صوتها على إحدى شخصيات سلسلة الكرتون الشهيرة «فتيات القوة».

ومن المقرر أن يبدأ عرض الحلقات الجديدة من السلسلة 9 نوفمبر المقبل على قناة «كارتون نتورك».

ووعدت نانسي، التي تشارك في أول دور دوبلاج بتاريخها الفني، جمهورها بمفاجآت إضافية ستعلن عنها تباعا في الأسابيع المقبلة.

وكان برنامج «ET بالعربي»، الذي يعرض على شاشة «MBC»، قد كشف في احد التقارير أن تامر حسني يحاول إقناع نانسي للمشاركة في فيلمه الجديد.

وأوضح التقرير أن النجم المصري يحاول إقناعها بالمشاركة في الفيلم، وذلك خلال تصويرهما برنامج «ذا فويس كيدز» الذي يشاركان فيه كعضوين في لجنة التحكيم.

وصرحت النجمة اللبنانية بأنها تظن أن هذه الفكرة جيدة لكنها تشعر بالتردد.