بشار جاسم

بعد انتشار فيديو المذيع الشاب فهيد العيبان حينما قالت زميلة له على الهواء في برنامج صباح الخير«مزيون شحلاتة»، انتشر مؤخرا في العديد من المواقع في السوشيال ميديا خبر عن إيقاف المذيع وطاقم البرنامج وإحالتهم إلى التحقيق.

«الأنباء» بدورها هاتفت فهيد لمعرفة الحقيقة حيث قال: هذا الكلام عار عن الصحة وكل ما نشر غير صحيح ونحن مازلنا نقدم أنا وزميلتي غادة السراج برنامج «صباح الخير يا كويت» بشكل يومي ويجب على جميع المواقع التحقق من الموضوع لكي يكون النشر فيه مصداقية.



أما عن تجربته في «صباح الخير» فيقول: أقدم حاليا «صباح الخير يا كويت» من إخراج جابر الحربي وهو خطوة جديدة بالنسبة لي، وهنا أشكر كل من ساندني من بداية مشواري الإعلامي، وأكيد «كثير اللي وقفوا معاي» ولكن ما أنسى دور الاستاذ طلال الهيفي ودعمه لي.



ويضيف: اقدم «صباح الخير يا كويت» داخل الاستوديو وأحيانا فقرة خارجية، نتكلم مع ضيوف ونتكلم عن أخبار الصحف طبعا صباح الخير فريق جدا راق وفريق محترفون فنيا من مصورين إلى رئيس فريق العمل الاستاذ محسن العلوي وكل يوم قاعد أتعلم من محسن العلوي وجابر الحربي وقاعدين يضيفون لي في مسيرتي الإعلامية، والآن اقدم برنامجا على إذاعة الكويت كل يوم خميس اسمه «منوعات الخميس» مع الزميلة مشاعل الزنكوي من 6 إلى 7 مساء، وهناك تجربة جديدة لي في مجال الإذاعة وتجربة جميلة من خلال فكرة البرنامج التي نتحدث فيها عن أخبار غريبة والأغاني الهيتس وأحدث الأفلام العالمية بالإضافة الى ضيوف عن طريق الاتصال فنان ودكتور، من إخراج عبدالعزيز الصايغ ومن إعداد جمال العدواني ومحمد العبيد.

وأضاف قائلا: قدمت بالسابق برنامج مساء الخير يا كويت في بدايتي وكانت بداية قوية جدا، وكل الشكر لأسرة مساء الخير اللي ساعدوني ودعموني في أول ظهور لي.



وشكر فهيد العيبان في نهاية تصريحه لـ «الأنباء» كل من وقف معه وساعده بنصيحة أو انتقاد أو دعم، وإن شاء الله القادم أفضل وأجمل.