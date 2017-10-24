سماح جمال

عبرت الإعلامية حصة اللوغاني عن سعادتها بالانضمام لفريق عمل برنامج «ليالي الكويت» الذي يعرض عبر شاشة تلفزيون الكويت، وقالت في تصريح لـ«الأنباء»: افتخر بوجودي ضمن فريق برنامج «ليالي الكويت» خاصة أنه يلقى دعما كبيرا من قبل وزارة الإعلام والقائمين عليها، ليوفروا لنا كل الامكانات والوسائل التي تساعدنا على تقديم كل جديد ومميز للمشاهدين.

وحول الاسباب التي دفعتها لتقديم برنامج مع كوكبة من المذيعين، عوضا عن ان يكون لديها برنامجها الخاص، ردت اللوغاني: هناك مثل كويتي معروف «كل مشروب مبروك» وصحيح انني قدمت الكثير من البرامج بمفردي واستطعت- ولله الحمد- ان اثبت نفسي، ولكن هذا لا يمنع انني احب تقديم البرامج الجماعية، خاصة انها تضفي روحا خاصة يحبذها الجمهور.

واكملت: ومن ناحية اخرى حاليا اصبح لدي ارتباطات بأعمالي الخاصة البعيدة عن الشاشة، واحتاج بعضا من الوقت لإنجاز هذه الامور الى جانب مسؤولياتي مع اسرتي واولادي، كاشفة عن تحضيراتها الحالية لتقديم برنامج اذاعي في الفترة المقبلة عبر اثير اذاعة الكويت.

واعتبرت ان التواجد اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بات اساسيا، وقالت موضحة: اليوم اذا لم يكن الشخص لديه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ويؤثر في الناس، فسيكون متابعا لهؤلاء المؤثرين، ومواكبة كل ما هو جديد أمر مهم واساسي لأنها طبيعة الأشياء.

ونفت حصة اللوغاني ان يكون هناك تقارب بين حياتها وتجاربها التي تشاركها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما كانت تقدمه في برنامجها «بنات وبس»، واردفت: ما كنا نقدمه في البرنامج كان يتطلب ايام وساعات عمل وتحضيرات مستمرة، وكنا نقدمه وفق القواعد الإعلامية المتبعة في التلفزيونات، اما ما نشاركه عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فهو اكثر عفوية وبساطة.