بعد نيلها جائزة الاستحقاق الفني الأولى، ضمن مهرجان حفل توزيع جوائز السينما العربية ACA في دورته الثانية والذي أقيم في مسرح أوبرا جامعة مصر بأكتوبر، لتوزيع جوائز الأفضل في سينما 2016 في جميع الفئات من تمثيل وإخراج وتأليف وتصوير ومونتاج وغيرها، عبرت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها بالجائزة، وعن قيمتها الخاصة لها من خلال نشرها صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في الصورة وهي تحمل الجائزة خلال أنشطة المهرجان وعلقت عليها: «أجمل ما في جائزة إنجاز العمر أني تسلمتها من صديقات العمر هالة صدقي وبوسي شلبي.. تحيا الصداقة.. تحيا السينما.. تحيا مصر.. شكرا مهرجان السينما العربية».