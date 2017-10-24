بشار جاسم

يستعد الفنان الإماراتي الشاب محمد بن علي لتصوير دوره في الفيلم الجديد «فريج الطيبين»، الذي سيتم تصويره نهاية العام الحالي، وهو من تأليف وإخراج المخرج الاماراتي أحمد زين.

وعن هذا الفيلم يقول: فكرة العمل تدور حول المجتمع الاماراتي في الثمانينيات والفريج القديم، وألعب فيه دور البطولة مع الفنانين هدى الغانم ومنصور الفيلي وعلي الشحي وآخرين، حيث سأظهر بشخصية شاب متعلم في الفريج ومغرم بفتاة من نفس المنطقة، وسيعرض الفيلم في السينمات الإماراتية بداية عام 2018.

وتابع: هذه ثاني تجربة لي في السينما مع المخرج احمد زين، وكانت الاولى في فيلم «ليزا»، وحاليا أشارك في تصوير اسكتشات لبرنامج «كانو شو» لقناة الظفرة، اخراج عبدالله البرماوي، وهذا البرنامج هو الثالث لي مع قناة الظفرة منذ عام 2015.

جدير بالذكر أن محمد بن علي شارك في العديد من المسلسلات الخليجية، أهمها مسلسل «حالة خاصة» من بطولة هيا عبدالسلام وفؤاد علي، من إنتاج المجموعة الخليجية، واخراج عمار رضوان، ومسلسل «ساعة الصفر»، بطولة بثينة الرئيسي ونخبة من النجوم، وكانت له مشاركة في مسلسل «ساق البامبو» مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله، ومسلسل «ممنوع الوقوف»، بالإضافة الى مشاركات في أفلام قصيرة لمهرجان دبي السينمائي عام 2016، ومهرجان أبوظبي السينمائي عام 2015، وله مشاركتان في أفلام توعوية لدائرة القضاء بالإمارات وتم تكريم أحد هذه الأفلام في القاهرة عام 2016.