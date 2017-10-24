اعتبرت الفنانة باسكال مشعلاني أنها أخذت حقها على الساحة الفنية وحققت نجومية، وأكبر دليل على ذلك برأيها هو نجاحاتها واستمراريتها ووفاء الجمهور لها، حسب تعبيرها.

وأبدت باسكال سعادتها بمشوارها الفني الذي بدأته منذ سنوات طويلة، وقالت: «هو حلم تمنيت تحقيقه منذ صغري وها أنا أترجم أمنيتي وحلمي إلى واقع لأنني مولعة بالفن».

وقد انتهت الفنانة مؤخرا من تصوير كليب «ما بتفرق معي»، وهي ثاني أغنية تصورها من ألبومها الأخير. ويجسد الكليب أجواء الصيف المرحة، وصورت بعض مشاهده على البحر. وتظهر باسكال في هذا الكليب في عدة إطلالات بتصفيفات شعر ومكياج مختلف كل مرة.

وفي جعبة باسكال للمستقبل أكثر من مشروع، من بينها تصوير المزيد من الأغنيات، وهي حاليا محتارة بين أغنيتي «صعبة عليي» و«ما كنا ارتحنا»، كما ستطلق أغنية رومانسية في فصل الشتاء، وتجدد حاليا أغنية «على الله تعود» للفنان وديع الصافي والتي ضمتها لألبومها الجديد «حبي مش حكي».

وأشارت باسكال، وفق «العربية.نت»، إلى أنه لا مانع عندها من تجديد أغنيات السيدة فيروز يوما ما، حيث قالت: «فيروز أرزة من أرزات لبنان.. وسفيرتنا إلى النجوم»، كاشفة أنها تستمتع بسماع أغنيات فيروز كل صباح، وقد أعجبت بألبومها الأخير «ببالي»، وهي معجبة بكل أغنية تقدمها.

وفي سياق آخر، أكدت أن الأمومة كانت «أجمل حدث» في حياتها وهي تتابع تفاصيل حياة ابنها إلياس، فتأخذه إلى المدرسة وتهتم بتدريسه، ويشاهدان معا الأفلام في السينما ويذهبان إلى البحر وتلعب معه دائما.