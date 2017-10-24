أحمد الفضلي

انتهى الفنانان علي كاكولي وعبدالعزيز الويس من تنفيذ احدث أعمالهما الفنية والمتمثل بأغنية بعنوان «يا رب خير» تم تسجيلها مؤخرا في الكويت تمهيدا لبثها كـ «سينغل» في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وعبر القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية في الديرة وخارجها.

ومن المنتظر أن تبث الأغنية غدا الاربعاء، حيث انتهى كاكولي من وضع صوته على ألحان الأغنية والتي تحمل كلماتها الطابع الرومانسي، من كلمات الكاتب مشاري إبراهيم وألحان عبدالعزيز الويس الذي كلف من قبل كاكولي بوضع ألحان رومانسية على كلمات الأغنية في حين قام بتوزيعها الموزع الموسيقي طلال العيدان.

ومن المقرر أن يبث الفيديو كليب الخاص بالأغنية في الأيام المقبلة بعد تصويره مؤخرا بعدسات المخرج الرائع احمد عبدالواحد.

ومن جانب آخر، يعكف حاليا كاكولي على قراءة عدد من النصوص الدرامية التي قدمت له مؤخرا من قبل عدد من المنتجين تمهيدا للاختيار من بينها للإطلالة من خلاله في السباق الرمضاني المقبل.