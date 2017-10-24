خلود أبو المجد

وسط حضور نخبة من ضيوف مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي، وضمن الجلسات الحوارية المتواصلة لأنشطة المركز الإعلامي، أقيمت يوم أمس جلسة حوارية للوفد العراقي للتحدث عن تجربة المسرح العراقي فيما يتعلق بالمسرح الشبابي، وذلك في قاعة المركز الإعلامي في فندق «فورنتس»، بحضور رئيس وفد جمهورية العراق علي جاسم، ومؤلف ومخرج عرض «ون واي» وميض كاظم، وأدار الجلسة رئيس المركز الإعلامي الزميل مفرح الشمري.

في البداية قال علي جاسم: رغم أن الدعوة جاءت متأخرة، وكان الوقت سريعا وقدمت لنا 5 عروض من الفرق العراقية الموجودة، وتمت مشاهدتها نظريا وعمليا، واختيار المخرج والمؤلف وميض كاظم، مشيرا إلى أن قسم الفنون المسرحية والسينمائية في العراق داعم للمسرح، حيث توضع خطط ومبادرات تطوعية وأنشطة مختلفة على مدار السنة، وهناك شهريا لدينا أكثر من عرض مسرحي، خصوصا في فكرة عروض مسرح الشارع.

فيما تحدث المــؤلــف والمخرج وميض كاظم، متناولا انطباعه عن المهرجان وقال: الدول العربية المشاركة تقوم بتقديم فكر يخص البلد أو المجتمع، وتعكس واقعا شبابيا مسرحيا، ونحن نحتاج مثل تلك النوعية من المهرجانات، لكي ننهض بالمسرح العربي.

وبين أن مسرحية «ون واي» حملت مسؤولية كبيرة في جمع طاقم العمل، وجميعهم طلاب المعاهد وتم استدعاؤهم لمسرح الشباب، وانطلقت الجلسات الأولى للعمل من التدريبات التي استمرت عبر جهود جماعية مشتركة، مؤكدا أن المسرح العراقي ليس سوداويا، والفكرة هي من تحدد العرض، لا سيما أن العرض العراقي الذي قدم في المهرجان حمل رسالة إنسانية والهم العربي المشترك.

من جانب اخر، أقيم صباح أمس المؤتمر الصحافي للفنان القطري أحمد عفيف الذي عبر عن سعادته بتواجده في الكويت وحضوره المهرجان الذي تمكن من لفت الأنظار إليه من خلال الفعاليات المهمة والكثيرة التي قدمها، لكنه أكد انه كان يتوقع أن يشاهد عروضا أكثر قوة من التي قدمت، وتوازي ما كان يقدم في المهرجانات السابقة التي كانت تقام في الثمانينيات والتسعينيات.

وقال: العروض التي قدمت كلها خلال هذه الدورة من المهرجان متواضعة، وكان بها الكثير من الإغراق في المحلية، والموضوعات التي قدمتها بعض الفرق كانت تحمل موضوعات تخص دولها ويلزمها الكثير من التفكيك والتحليل، لذا لم يشدني سوا عرضين فقط هما العرضان الفلسطيني والعراقي، لذا يجب على الفرق التي تحرص على المشاركة في مثل هذه المهرجانات الدولية أن تقدم موضوعات ونصوصا وقضايا تتناسب مع الجميع وليس فقط مع مجتمعها المحلي.

وأضاف عفيف: العرض الفلسطيني خاصة كل عناصره كانت متداخلة لإنجاح هذا العرض، فالممثلون كلهم كانوا يجسدون من قلوبهم شخصياتهم، وتضافرت معهم السينوغرافيا والموسيقى والاضاءة فظهر العرض متكاملا، وتمكن من جذب انتباه واعجاب الجميع.

وعما ينقص المسرح القطري قال: ينقصنا الكتاب القادرين على وضع نصوص محلية تناقش قضايانا، والأهم ينقصنا العنصر النسائي القطري، فليس لدينا أي من الممثلات اللاتي يحملن الجنسية القطرية في الوسط الفني، وكل من يمثلن يحملن جنسيات أخرى، مضيفا: لي العديد والكثير من التجارب والمشاركات المسرحية التي تخطت الأربعين عملا. أما عن تجربة الإعلانات، خاصة أنه أحد نجومها، فقال: هي من أكثر التجارب متعة في مشواري الفني.