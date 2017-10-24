شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها لحظات الحزن بعدما تعرضت جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة دور ثان عن فيلم «يوم للستات» التي حصلت عليها من مهرجان السينما العربية للكسر، بعد دقائق قليلة من تسلمها، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع «انستغرام»: «العين صابتني ورب العرش نجاني.. الجايزة اتكسرت نصين»، في إشارة لتعرضها للحسد.

كما حرصت السباعي، على تهنئة الفنانة منة شلبي، بعد حصولها على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم «نوارة»، ونشرت صورة جمعتها بمنة، وعلقت: «أحسن ممثلة منة شلبي عن فيلم نوارة.. أحسن ممثلة ناهد السباعي عن فيلم يوم للستات، يا رب دايما مع بعض في كل حاجة».

وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير، بسبب تشابه إطلالتيهما، وسخر البعض من قصة شعرها هي ومنة والتي وصفت بانها تشبه قصة الرجال، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: «دي صورتهم عند الحلاق.. بوظتوا شكلكوا كده ليه.. متصورين عند الحلاق».

يذكر ان ناهد أكثر النجمات الشابات تعرضا للحرج في الحفلات الفنية، فقد تعرضت مؤخرا لموقف صعب جدا اثناء مشاركتها في حفل مهرجان «يا هلا»، بعدما انفك رباط فستانها وهي على خشبة المسرح وبدا ظهرها عاريا للجميع دون أن تدري.