مهرجان «عبق الياسمين» وسام يزيِّن صدري لأنني كُرِّمت بقلعة عريقة

دمشق - هدى العبود

أكدت الفنانة السورية لينا حوارنة لـ «الأنباء» أنها ما زالت تتابع ردود الفعل لشخصية «أم خضر» التي أدتها في مسلسل «شوق»، وقالت: هذا الدور وضعني أمام مسؤولية كبيرة، ومرحلة جديدة من الاختيار، نظرا لأهمية الدور ومعانيه التي لامست ملايين الأسر السورية وكل دولة عانت من الإرهاب، وأنا أعتبر أن الفنانة عليها تقديم كل الأدوار والشخصيات التي تخدم رسالتها الفنية، وأنا لينا حوارنة لا أقف عند حدود الشكل، لأن ما يعنيني في العمل سواء أكان دراميا أو سينمائيا هو المضمون.



وعن تكريم مهرجان «عبق الياسمين»، قالت: ما أسعدني بالتكريم أنني كُرمت بقلعة عريقة مثل قلعة دمشق، حيث تاريخ أجداد أجدادي، وان مثل هذه الاحتفالات مهمة رغم ما تمر به سورية من ظروف صعبة، والمفرح أن التكريم جاء بعد تعب وجهد وسهر ليال مضنية، لا يعرفها إلا من عمل في حقل التمثيل والإعلام المواكب لنا.



وحول جديدها، ردت لينا: أقرأ حاليا عدة نصوص درامية، وبيدي فيلم سينمائي سأوقع العقد قريبا، ولا تستعجلوا فقد انتهينا للتو من تصوير فيلم «مسافرو الحرب»، وجسدت فيه الأخت الكبرى لثلاث شقيقات، وتضع الأقدار في طريقي الفنان أيمن زيدان فأقع في حبه، والفيلم للمخرج جود سعيد ويعرض حاليا في دور السينما السورية.