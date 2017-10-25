عبدالحميد الخطيب

طرح الشاعر حافظ الرسن الخميس الماضي عبر «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة أغنية جديدة بعنوان «فراغ عيون» من ألحان ماجد المخيني وغناء جاسم بن ثاني وتوزيع عدنان عبدالله.

ومن جهته، تمنى الشاعر الرسن ان تنال الأغنية إعجاب الجمهور، وقال عن الأصداء حتى الآن: رغم طرح الأغنية منذ وقت قريب لكن هناك إشادات بها وبموسيقاها وبصوت جاسم، مشددا على انه يهدف دائما الى تقديم أعمال متميزة ترسخ في عقول الجمهور.

وسبق للشاعر حافظ الرسن التعاون مع الفنان فايز السعيد في عمل وطني والملحن فهد الناصر في أغنية «بحة الناي» غناء إبراهيم دشتي، ومع سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد في إعلان للقلب خاص لشركة «كيبكو»، وعمل بمناسبة زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للكويت بعنوان «خطوة عزيزة» من ألحان نواف عبدالله وغناء عبدالله الرويشد.

والجدير بالذكر ان مقدمة أغنية «فراغ عيون» تقول: «أبي أسأل ليش بايعني؟.. سؤال أرجوك جاوبني.. شالشفته بغيري خلال بسهولة تخون.. في عندك عذر ولا.. مجرد فراغ عيون؟.. اخذت الورد من عمري.. وتركت الشوك في غصني».