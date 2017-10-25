أحمد الفضلي

«ما كنت اقصد الاساءة للمعلمين، سيناريو معد مسبقا» بهذه الكلمات اكدت المذيعة د.نورة عبدالله حرصها على عدم الاساءة للمعلمين، نافية ما تردد مؤخرا من قبل عدد كبير من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ممن ذكروا انها تعمدت الاساءة لمهنة المعلم اثناء حوارها مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في احدى حلقات برنامج «ع السيف» الذي يبث عبر قناة atv، حيث قالت مخاطبة زميلها «ليش المعلمين ما يبصمون على راسهم ريشة».

وافادت نورة خلال حديثها لـ«الأنباء» بأن جملتها كانت بناء على سيناريو معد من قبل فريق الاعداد لكونها كانت تمثل وجهة نظر الموظفين في الدولة من غير المعلمين ممن يطالبون بتطبيق البصمة على الجميع دون استثناء المعلمين، في الوقت الذي يمثل فيه زميلها د.طالب وجهة نظر المعلمين ممن يطالبون بإلغاء البصمة، خصوصا ان طالب يعمل مدرسا، وتابعت: اغلب مواقع التواصل الاجتماعي تعاملت مع الجملة بعد قطع الفيديو وكتبت عناوين مختلفة مفادها انني كنت احاول الاستهانة بالمعلمين وهذا الكلام غير صحيح، مضيفة انها تعي مكانة وقيمة المعلم ودورة الفعال في المجتمع، واردفت: لا يمكننا كإعلاميين توجيه اي اساءة للمعلم الذي قيل عنه «كاد المعلم ان يكون رسولا».

وفيما يتعلق بردود الافعال التي حصدتها الجملة وتصدرها «ترند» على موقع تويتر ليومين وتفاعل المعلمين في الكويت والسعودية معها، قالت: الجملة نتجت عنها ردود افعال كثيرة وانا على الصعيد الشخصي لم اكن متابعة لها وتم ابلاغي من قبل اصدقائي، عندها قمت بتصفح «تويتر» وصدمت بردود الافعال والتعليقات والفيديوهات والصور ايضا، وهناك امور امتعتني لكونها تحمل الطرفة ووجدت جملا كانت تهاجمني من الكويت والسعودية التي تشهد صراعا بين المعلمين والمسؤولين بسبب البصمة ايضا، وانا التمس لاصحابها العذر لكونهم لا يعرفون حقيقة الأمر، مكملة: اغلب من هاجمني هم من المعلمين الكويتيين والسعوديين وهم فئة متعلمة ومدركة لكنهم لم يتفهموا مقصدي من الجملة.

وعن عملها في «ع السيف» قالت نورة: سعيدة بالعمل في هذا البرنامج الذي اصبح وخلال فترة قصيرة ضمن البرامج المنافسة على الصعيد المحلي والخليجي بفضل وجود طاقم عمل رائع يضم العديد من الاسماء التي لها خبرتها الإعلامية على صعيد تقديم البرامج أو الاعداد، خلاف وجود ادارة رائعة للقناة سيكون لها دور كبير في نجاح هذا البرنامج وبقية البرامج التي تقدمها للمشاهدين.