خلود ابوالمجد

تختتم الليلة انشطة مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي الذي انطلق في 15 الجاري ونظمته الهيئة العامة للشباب وذلك بحضور مدير عام الهيئة عبدالرحمن المطيري ورئيس المهرجان عبدالله عبدالرسول ومدير المهرجان علي وحيدي ورؤساء وفود الدول المشاركة في هذا المهرجان الشبابي العربي الذي اقيم بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي لعام 2017.



وسيتضمن حفل الاختتام الذي سيتصدى لتقديمه المذيعة شيمان والمذيع عبدالرضا بن سالم العديد من الفقرات التي ستسلط الضوء على انشطة المهرجان، بالاضافة الى كلمة لمديرعام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس المهرجان عبدالله عبدالرسول ومن بعدها تصعد الخشبة لجنة التحكيم التي يترأسها الفنان القدير محمد المنصور لقراءة توصياتها واعلان جوائز المهرجان التي يبلغ عددها 13 جائزة، وتحمل الجائزة الكبرى اسم الفنان الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا.



من جانب اخر نظم المركز الإعلامي التابع لمهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي، صباح أمس في فندق فوربويتنس – قاعة الشامية، جلسة «ودية»، لتكريم الإعلاميين من الكويت والخليج والدول العربية، حضرها كل من مدير الهيئة العام للشباب عبدالرحمن المطيري، ورئيس المهرجان المخرج عبدالله عبدالرسول ومدير المهرجان المخرج علي وحيدي، فيما أدار الجلسة رئيس المركز الإعلامي الزميل مفرح الشمري.



كانت البداية مع مدير الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري الذي ثمن دور وسائل الإعلام على جهودهم التي واكبت فترة المهرجان، مشيرا الى أن مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي يحظى برعاية سامية أبوية من قبل صاحب السمو الأمير في شان دعم واستثمار الطاقات الشبابية.



وقال المطيري: شاهدنا الأيام الماضية التغطيات المميزة والرسائل الإعلامية، وإن دل هذا على شيء فانه يدل على حرصكم وجهودكم المبذولة في هذا المهرجان.



من جانبه، قال رئيس المهرجان المخرج عبدالله عبدالرسول: نشكر المؤسسات الإعلامية على جهودهم الكبيرة على ما بذلوه طوال هذا المهرجان، فهم الداعم الكبير لهذا الحدث المسرحي، مؤكدا أن تواجدهم طوال الساعة يدل على دعمهم الكبير للشباب المسرحي وإظهار الحركة المسرحية الشبابية في عالمنا العربي.



ووجه عبدالرسول الشكر لجميع العاملين بالمهرجان من لجان تنظيمية وعلى رأسهم الجهة الراعية الهيئة العامة للشباب، خاتما بالقول: شبابنا العربي يحتاج لمثل هذه المهرجانات من مناخ وحراك مسرحي ليقدموا لنا مسرح الفكر والإبداع والتميز، متمنيا في المسقبل أن يكون لهذا المهرجان مكانة مرموقة لإعطاء فرصة اكبر للشباب.



وفي السياق ذاته، تحدث مدير المهرجان المخرج علي وحيدي، قائلا: أشكر مدير الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري على هذه الثقة، كما أود أن أشكر رئيس المهرجان عبدالله عبدالرسول الذي حمل «هم» مسرح الشباب في قلبه وعقله، فهو يعتبر أحد مؤسسي مسرح الشباب منذ عام 1981، وفي عام 2017 أصبح المسرح الشبابي حركة مهمة في الكويت، وبكل أمانة اقولها هذا الجهد لم يأت إلا عن طريق عبدالله عبدالرسول.



وفي ختام الجلسة، تم تكريم الإعلاميين والقنوات الفضائية من الدول الخليجية والعربية بتوزيع دروع تذكارية، كما قام الوفد المصري الذي يترأسه أحمد نظمي بتكريم مسؤولي الهيئة العامة للشباب، وأيضا قدمت رئيسة الوفد الأردني أسماء الطويسي دروعا تذكارية للمسؤولين بالهيئة.

توقعات «الأنباء» لجوائز المهرجان

أفضل عرض متكامل: الكويت

أفضل عرض جماعي متناغم: فلسطين / سلطنة عمان

أفضل إخراج: الكويت

أفضل تأليف: العراق

أفضل إضاءة: الكويت

أفضل ديكور: المغرب

أفضل أزياء: مصر / الكويت

أفضل مكياج: مصر / الكويت

أفضل موسيقى: فلسطين / الكويت

أفضل ممثلة دور أول: المغرب / الكويت

أفضل ممثلة دور ثان: مصر/ الكويت / العراق

أفضل ممثل دور أول: الكويت / سلطنة عمان

أفضل ممثل دور ثان: الكويت / السعودية

الحداد والزاير وكرماني والخرجي.. شكراً

حضور الفنان القدير عبد العزيز الحداد والفنان القدير ناصر كرماني والفنان القدير عبد الناصر الزاير والنجمة زهرة الخرجي، الدائم لأنشطة المهرجان من عروض مسرحية وندوات تطبيقية وجلسات حوارية كانت تقام في المركز الإعلامي، يستحقون عليه الشكر والثناء، وذلك لدعمهم للشباب العربي المشارك في مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي.. عساكم على القوة.. وألف شكر لكم على هذا الدعم الذي كان له أثر جميل في نفوس الشباب المشاركين.