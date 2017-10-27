ردت الفنانة هبة الدري على إحدى المتابعات لها عبر حسابها «سناب شات» بطريقة لافتة، حيث لفتت السيدة المتابعة إلى أن الدري تهتم بزوجها وتدلعه في الفيديوهات التي تنشرها.

وعلى ما يبدو، لقد استفزها هذا السؤال كثيرا، فأجابتها بفيديو، قالت فيه: «يجب على المرأة أن تهتم بزوجها وتبخره حتى إذا خرج من البيت.. الناس تسأله إيش هالعطر الحلو؟ وهذا يدل على نظافتك أنت وليس هو».

وأضافت متسائلة: «شنو المشكلة لو حطيت له زيت بشعره؟، أكيد لا أريد أن يصبح أصلع وأرغب في أن أشاهده بشكل جميل حتى تنفتح نفسي له».

جدير بالذكر أن هبة الدري تظهر دائما في فيديوهاتها مع زوجها بانسجام ومحبة، وهي تهتم بأدق تفاصيله وتشاركها مع الناس عكس معظم الفنانات.