بيروت - بولين فاضل

انطلقت الفنانة كارين سلامة مجددا في الموسم الرابع من برنامج «Tele Stars» على شاشة المستقبل، لكن لم الإصرار على هذا البرنامج منذ أربع سنوات؟ وهو ما أجابت عنه كارين قائلة: هذا النوع من البرامج يعمر كثيرا ومادام هناك فن وأعمال جديدة ومشاكل وأخبار، البرنامج يمكن أن يستمر.

«الأنباء» التقت كارين سلامة، في الحوار الآتي نصه:

ألا تفضلين خوض تحد جديد؟

٭ أحب لكن لا أشعر بأن البرنامج استهلك نفسه بدليل أن الناس لايزالون يحبون متابعته، ثم ان غياب الإنتاجات الكبرى في معظم المحطات في موازاة وضع اقتصادي صعب في البلاد يجعلانني مكتفية بهذا البرنامج في الوقت الحاضر.

في حال توافر الإنتاج مستقبلا، عينك على أي نوع من البرامج؟

٭ عيني على البرنامج الذي يظهر ما بت أختزنه من نضوج ومعرفة وفكر لا بهدف التعالي والغرور وإنما بهدف إرضاء الذات وتحقيق شيء من الاختلاف عن السائد.

زميلك ميشال قزي غادر محطة المستقبل إلى الـ LBC بعد مشوار طويل فيها.. كيف نظرت إلى خطوته؟

٭ من صميم قلبي أتمنى لميشال التوفيق وهو يستحق فرصة في الـ LBC وحتى في MBC، كان مضى وقت على عدم إطلالته في برنامج جديد في «المستقبل»، وبالتالي كان من حقه أن يشعر بالضيق والحزن ويمضي إلى محطة أخرى، في النهاية نحن لم نعد موظفين في «المستقبل» بل أصبحنا منذ مدة متعاقدين وأمامنا بالتالي حرية التحرك.

ماذا عنك؟

٭ بصراحة ثمة من دق بابي أخيرا وجرى كلام لكني أنتظر أن يصبح العرض جديا لأرى ما إذا كان مناسبا.

على أي أساس قد توافقين على العرض؟

٭ ليس هاجسي اليوم شهرة أوسع، هاجسي أن أعمل وأجني المال وأعيش.

تجاهرين بأن هاجسك الأول المال...

٭ «ما بستحي قول»، كل الناس يعملون من أجل المال.

ألا تفكرين بهجر الإعلام إلى مجال يعود عليك بمال أكثر؟

٭ أين هو هذا المجال لأذهب إليه؟ الإعلام مجال أحبه وفي موازاته ماركة تجارية لحقائب وأحذية من توقيعي.

والتمثيل هل تمارسينه أيضا من أجل المال؟

٭ وهل أمارسه كعمل خيري؟

قلت مرة ان التمثيل هو تجربة عابرة بالنسبة إليك، فهل لايزال كذلك؟

٭ أتمنى ان تتكرر هذه التجارب لكوني أحببت التمثيل مع العلم بأن مردوده من المال هو أقل من مردود التقديم، إذا استثنينا بعض النجمات اللواتي يتقاضين الكثير، مردود الممثلة العادية ليس بكثير أبدا.

رغم مشاركتك في مسلسل «كاراميل» الذي عرض في شهر رمضان، أنت غائبة عن فيلم «كاراميل» الذي يصور حاليا.. لماذا؟

٭ الفيلم يضم فقط أربعة وجوه من المسلسل.

يعني ليس السبب عدم نجاح تجربتك في المسلسل؟

٭ أبدا، أنا نجحت كثيرا والصحافة تناولتني بشكل إيجابي جدا.

صديقتك ماغي أبوغصن لم لم تحسب حسابك في الفيلم؟

٭ إذا كان وجودي في الفيلم لا يتناسب مع القصة، لا يمكن حشري في العمل فقط لأني وماغي صديقتان.

ما التالي بعد مسلسل «كاراميل»؟

٭ لا أدري، لن أكذب وأقول ان بين يدي عروضا أقرأها.

هل زاد الغيورون بعد دخولك التمثيل؟

٭ زادوا وزادت الثرثرة.

ألهذا السبب غردت وكتبت «لكل الغيورين أنا مش شايفتكن..»؟

٭ المشكلة أن البعض لا يفعل سوى مراقبة الآخرين والكلام ولهؤلاء أقول إني لا أهتم بأحد، اهتمامي فقط محصور بعائلتي وعملي وقد علمتني التجارب أنه كلما كانت علاقاتنا ضيقة خف وجع الرأس.