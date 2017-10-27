المشاهدون كرهوا دوري في مسلسل «من أجلها»..!

مفرح الشمري @Mefrehs

تشعر الممثلة السعودية نور حسين هذه الأيام بفرحة كبيرة بسبب نجاح دورها التي تجسده في مسلسل «من أجلها» المعروض حاليا على محطة «osn».

ورغم أن دورها «شرانية» في أحداث المسلسل، إلا أن نور استطاعت أن تجذب المشاهد لها لدرجة انه «كرهها» لكمية الشر الموجودة في قلبها على أسرتها تحديدا والذي أدته نور بإتقان لتثبت للجميع انها ممثلة قادمة بقوة للساحة الفنية الخليجية لأنها تجيد تجسيد الأدوار بكل ذكاء حسب متطلبات فكرة المسلسل الدرامي.

وأكدت نور حسين في اتصال هاتفي مع «الأنباء» بعد أن طرحت عليها سؤالا عن دورها في مسلسل «من اجلها» انها تعشق مثل هذه الأدوار المركبة التي ينسلخ الممثل من طبيعته الحقيقية حتى يقدم دورا يبقى في أذهان المشاهدين.

وأضافت: كنت ابحث عن دوري في «من اجلها» طويلا، ولله الحمد تحقق حلمي بإظهار قدراتي الفنية كممثلة تجيد تجسيد الدور التراجيدي والكوميدي وحتى الأدوار المركبة، والممثل لا بد ان يتمتع بقدرات يفاجئ بها المشاهد وهذا ما حصل معي بالضبط، فعندما يشاهدني الناس في الأماكن العامة يقولون لي اننا كرهناك وانتِ تجسدين دور «سارة الشرانية»، هنا ابتسم وافرح ان الدور وصل، وتجسيدي له حقق ما كنت أصبو اليه، لان الصدق في التجسيد وصل للناس وكرهوني وهذا أمر يسعدني جدا، وجاء بفضل اجتهادي ومن ثم توجيهات مخرج العمل رائد تميمي وباقي فريق العمل وعلى رأسهم الفنان القدير علي السبع.

وأشارت قائلة: منذ دخولي للمجال الفني من خلال شركة الصدف التي يملكها المنتج السعودي حسن عسيري بعد أن اكتشفني المخرج عمر الديني وأنا ابحث على التميز لأني لا أريد ان أمر على المشاهد مرور الكرام.

وتنتظر الممثلة نور حسين حاليا عرض مسلسلها «حب لا يموت» بفارغ الصبر، حيث تجسد فيه دورا مغايرا كليا عن دورها في مسلسلها المعروض هذه الأيام، وتضيف: تعاونت مع الكثير من المنتجين في المجال الفني ووجدت منهم كل تقدير واحترام، وهذا الأمر ساعدني بالاستمرار في عالم التمثيل الذي أعشقه منذ صغري، فأنا مغرمة بالدراما السعودية وأعشقها، بالإضافة الى عشقي للدراما الكويتية التي أتمنى ان أعمل بها في المستقبل القريب.

وبسؤال «الأنباء» لها هل تحب تقديم البرامج التلفزيونية وهل سنراها في برنامج بالمرحلة المقبلة؟ ردت: نعم احب تقديم البرامج التلفزيونية جدا وأعشقها ولكن إلى الآن لم يأت النصيب، وأتمنى أن أحظى بهذه الفرصة لأنها بالنسبة لي حلم جميل وأتمنى تحقيقه في المرحلة المقبلة.

وعن تشبيه جمهور الشاشة لها بالفنانة القديرة سميرة توفيق، أكدت حسين أنها تعشق شيئا اسمه الفنانة الجميلة سميرة توفيق، وقالت إنها لا تعتقد أن أحدا لا يحب هذه الفنانة الراقية، وتابعت: افتخر بهذا التشبيه واشعر بسعادة عندما اسمع هذا التشبيه والله يعطي الفنانة القديرة سميرة توفيق طول العمر ويمنحها الصحة والعافية فهي بالفعل «حبيبة الملايين».