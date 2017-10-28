مفرح الشمري

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اختتم مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي دورته الاولى وذلك وسط أجواء احتفالية مدهشة احتضنتها خشبة مسرح الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ومدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس المهرجان عبدالله عبدالرسول ومدير المهرجان علي وحيدي ود.بشار عبدالحسين عبدالرضا وأعضاء الوفود العربية المشاركة في المهرجان وجمهور غفير اكتظت به خشبة المسرح.

بوعدنان الغائب .. الحاضر

انطلق الحفل الختامي بحضور الراحل «بوعدنان» وهو يوجه كلمة للشباب محتفلا معهم بالمهرجان واحتضان مواهبهم وتشجيعهم على مواصلة المسيرة وذلك من خلال صوته الذي فرح به الحضور لأنه فنان كبير وله مكانة كبيرة في قلوب الجميع.

هذه اللفتة الكريمة للراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا من قبل الجهة المنظمة نالت تصفيقا حارا وهو ان دل فإنه يدل على ان «بوعدنان» ذهب جسدا ولكن روحه وتوجيهاته لاتزال موجودة. ومن ثم صعد عريفا الحفل شيمان وعبدالرضا بن سالم الى الخشبة ليرحبا بالحضور الكبير بكلمات جميلة، ليلقي بعدها مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري كلمته والتي جاء فيها ان المسرح ساحة تبرز قدرات وإبداعات الشباب وتكشف مكنون طاقاتهم ومهاراتهم تأثيرا وتأثرا بالواقع الذي نعيشه وهذا ما لمسناه خلال أيام المهرجان والعروض المسرحية المتنوعة وأجواء المحبة والأخوة والتنافس بين المشاركين الذين أبدعوا بمشاركاتهم المتميزة واختيار موضوعاتهم فأصابت الأهداف المنشودة.

تعزيز الوحدة الوطنية

وأضاف المطيري: اليوم نحتفل معا بنهاية فعاليات المهرجان الذي يحمل إشارات ودلالات تجمع بين حماسة الشباب وحكمة الرواد، بين المتاح والخيال، بين الممكن والإبداع، بين الانطلاق والواقع، بين التخطيط والارتجال، بين التخصص والخبرة الأكاديمية ولقد ساهم المهرجان بشكل فعال في إثراء الحركة المسرحية في الكويت والوطن العربي وإضفاء الطابع التنموي على هذا الفن بما تضمنته العروض من قضايا مهمة لتوجه بذلك رسالة عالمية بأن الفن المسرحي يلعب دورا بارزا في تنمية المجتمعات وإرساء قيم المحبة والتعايش والسلام وتعزيز الوحدة الوطنية.

جائزة عبدالحسين

وتطرق المطيري الى تسمية الجائزة الكبرى باسم الراحل عبدالحسين عبدالرضا مؤكدا أن هذا التخصيص أثرى المهرجان وأكسبه قيمة فنية وأدبية ساهمت في استقطاب الشباب للمشاركة في المهرجان وبهذا الصدد فإننا نعلن أن مهرجان أيام المسرح للشباب بدورته المقبلة في 2018 سوف يتضمن جائزة كبرى باسم الفنان الكبير سعد الفرج تأكيدا لدوره وخبراته كرائد من اهم رواد المسرح الكويتي والعربي. وبعد نهاية كلمة المطيري تم عرض بانوراما تلفزيونية لجميع العروض المشاركة في المهرجان ليلقي بعدها رئيس لجنة التحكيم الفنان القدير محمد المنصور، واعضاؤها هم: د.وطفاء الحمادي، د.سهى سالم، د.عنبر وليد، د.جاسم الغيث، أ.غنام غنام، أ.أحلام حسن، توصيات لجنة التحكيم وهي:

٭ الاهتمام بتوفير فرص التدريب والتأهيل التي تساعد الشباب المسرحي على رفع مهاراتهم المسرحية.

٭ الاهتمام بتوسيع رقعة المشاركة وتفعيل كافة المكونات الفنية للعرض ما يساعد في تنمية الحرفة والعاملين فيها.

٭ الحرص على أن تكون كافة عناصر الفريق من الشباب بعمر 18- 34 عاما في كل مكونات العرض الفنية والتقنية.

٭ الاهتمام باللغات المسرحية التي يتوسلها العرض بحيث تكون لا خلل فيها ضمانا لبلاغة التوصيل والتفاعل.

كما ثمنت لجنة التحكيم التوجه الواعي من لدن الهيئة العامة للشباب بتكريس عقد المهرجان سنويا لمصلحة الشباب العربي واوصت بفتح باب المشاركة في الدورات القادمة للمسرحيين الشباب من كافة القطاعات الأهلية والرسمية. واختتم المنصور كلمته بتأكيد اللجنة على اعتزازها بالشباب العربي ودعوته إلى أن يكون البرهان الساطع على أهلية هذه الأمة بالحياة والإبداع حاميا لهويتها ووحدتها.

راعي الفنون والآداب

وألقى د.بشار عبدالحسين عبدالرضا كلمة جاء فيها أن هذا المسرح الذي يحمل اسم الوالد يحتضن ذكرياتي وجاء بناء على رغبة سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح راعي الفنون والآداب وقائد العمل الإنساني ليكون اسم عبدالحسين على هذا المسرح تكريما لكل الفنانين مؤكدا أنه في عام 1961 كان عبدالحسين شابا واستطاع أن يثري الفن الخليجي ويترك بصمته مع رفاق دربه ويصبح رائدا كبيرا، وأتذكر الفرحة التي ارتسمت على وجهه وهو يرى اسمه على الصرح الكبير واليوم من هنا مسرح عبد الحسين عبد الرضا تنطلق جموع الشباب لتكمل المسيرة الفنية فكل التحية والتقدير للقائمين على هذا المهرجان وجهودهم الكبيرة.

مراسم التكريم

بدأ التكريم الذي شارك فيه وزير التجارة والصناعة والشباب بالوكالة خالد الروضان ومدير الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس المهرجان عبدالله عبد الرسول ومدير المهرجان على وحيدي حيث تم تكريم الوفود العربية المشاركة وفرقة المسرح الشعبي، حيث تسلم التكريم د.نبيل الفيلكاوي وأيضا المخرج حسين المفيدي المشرف العام للجنة المشاهدة وكذلك رئيس وأعضاء لجنة التحكيم وسط حفاوة كبيرة من الجمهور الذي صفق طويلا للمكرمين.

طاقة إيجابية

وفي كلمة عفوية مرتجلة للوزير خالد الروضان أشاد خلالها بالطاقة الإيجابية للجمهور والحضور، مؤكدا أن أرض الكويت هي أرض الفن والثقافة والرياضة وشباب الكويت الموهوب المعطاء ونحن جميعا تلاميذ في مدرسة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأضاف لقد تربينا على «حامي الديار» و«باي باي لندن» وتعلمنا القيم النبيلة من أعمال الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا، مشيدا بروح الإخاء والتعاون بين الشباب من جميع الدول العربية، مؤكدين أن أهل المسرح قادرون على الجمع بين الشعوب العربية، حينما يفشل الآخرون معبرا عن سعادته بما رآه من حالة التآخي والود متمنيا ان يستمر هذا التواصل والحب من أجل النهوض بأمتنا العربية.

شهادات تقدير خاصة.

أعلن عضو لجنة التحكيم الفنان غنام غنام عن قرار اللجنة بمنح أربع شهادات تقدير خاصة لتميز أصحابها وهم سامر أبو هنطش من فلسطين عن دوره في صياغة الموسيقى في مسرحية «مروح على فلسطين» والشهادة الثانية لمحمد لواء من العراق عن دوره في مسرحية «ون واي» شهادة لشروق الحسن من العراق ايضا عن دورها في مسرحية «ون واي» والشهادة الاخيرة حصل عليها سالم بن هلال الرواحي عن دوره في مسرحية «لقمة عيش» لسلطنة عمان.

استبعاد «مروح ع فلسطين» من الجوائز الرسمية

استبعدت لجنة التحكيم عرض دولة فلسطين الشقيقة «مروح ع فلسطين» من الجوائز الرسمية للمهرجان لأن رؤيته الاخراجية «كوبي بوست أو نسخ ولصق» من عرض هولندي باستثناء الموسيقى والمؤثرات الصوتية لذلك تم الاكتفاء بمنح مؤلف الموسيقى سامر ابو هنطش شهادة تقدير لجهوده في هذا العرض.

المفتاح 44 سنة يا لجنة التحكيم!

استغرب بعض الحضور ترشيح لجنة التحكيم اسم مؤلف مسرحية «همس الكراسي» القطرية احمد المفتاح في جائزة افضل تأليف مسرحي مع وميض كاظم من العراق واحمد العوضي من الكويت وهذا الاستغراب سببه ان مؤلف العرض القطري اللائحة لدخول المسابقة من 18-34 والمفتاح عمره 44 سنة.. طافت عليكم!

توقعات «الأنباء» أصابت 85%

لم تخرج جوائز مهرجان الكويت لمسرح الشبااب العربي عن توقعات «الأنباء» التي نشرت أمس الأول حيث جاءت متطابقة بنسبة ٨٥% من إجمالي الجوائز التي تم توزيعها على الدول الفائزة بهذا المهرجان وهي دولة الكويت وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وسلطنة عمان .. ألف مبروك للفائزين.

الجوائز

٭ أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية فاز بها عبدالله عباس عن مسرحية «ريا وسكينة» - الكويت

٭ أفضل مكياج عبدالعزيز الجريب عن «ريا وسكينة» - الكويت

٭ أفضل أزياء سماح نور عن مسرحية «بينوكيو» - مصر

٭ أفضل إضاءة مسرحية عبدالله النصار«ريا وسكينة» - الكويت

٭ أفضل ديكور مسرحي فاضل النصار «ريا وسكينة» - الكويت

٭ أفضل ممثلة دور ثان فرح الحجلى «ريا وسكينة» - الكويت

٭ أفضل ممثل دور ثان أحمد الرواحي «لقمة عيش» - سلطنة عمان

٭ أفضل ممثلة دور أول مونية لمكيمل «سوالف القمرة» - المغرب

٭ أفضل ممثل دور أول علي الحسيني «ريا وسكينة» - الكويت

٭ أفضل تأليف مسرحي وميض كاظم «ون واي» - العراق

٭ أفضل إخراج أحمد العوضي «ريا وسكينة» - الكويت

٭ أفضل عرض متناغم «ون واي» - العراق

٭ أفضل عرض متكامل الجائزة الكبرى باسم الراحل عبدالحسين عبدالرضا «ريا وسكينة» - الكويت