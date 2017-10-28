نفت الفنانة اللبنانية ليال عبود المعلومات التي تناولت إمكانية تقديمها «ديو» غنائيا مع مغن غربي، وأشارت إلى أن التركيز في الوقت الحالي يصب في خانة الأعمال المنفردة التي بدأت تسجيلها فعلا في لبنان تمهيدا لإطلاقها في الأسواق خلال المراحل المقبلة، وأشارت إلى أن سياسة الأغنية المنفردة مازالت قائمة في مسيرتها الفنية، إلا أن الاتجاه نحو الالبوم الكامل وارد في الوقت المناسب بحسب تعبيرها.

في المقابل أكدت ليال، في تصريحات لها، أن العروض حول التمثيل وتقديم البرامج التلفزيونية متوافرة أمامها وقيد الدرس من جهتها وان الأولوية هي للغناء ومن بعدها تأتي بقية التجارب التي تصفها بالمغامرات، وقالت: الحياة مغامرة تتطلب الشجاعة والثبات كما هو حال الشهرة التي تفرض على الفنان الكثير من الأعباء.