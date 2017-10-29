أحمد الفضلي

بعد تأجيل تصوير احدث اعمالها التلفزيونية وانتهائها من المشاركة في عروض مسرحية «مبروك ما ياكم» تستعد الفنانة البحرينية زهرة عرفات لمغادرة الكويت قاصدة العاصمة البحرينية المنامة والتي ستشهد اقامتها لعدة ايام قبل السفر الى مدينة اسطنبول التركية وذلك للمشاركة في الترويج لاحدى الشركات التجارية الى جانب عدد من نجوم الفن الخليجي.

ومن المنتظر ان تقضي النجمة البحرينية خمسة ايام كاملة في اسطنبول بدءا من 31 الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل قبل العودة من جديد الى الكويت والتجهيز لعمل تلفزيوني ذي طابع كوميدي يعود بها من جديد الى الاعمال التلفزيونية الكوميدية مع «جروب البلام» الذي شاركتهم في الفترة الماضية بطولة عملين مسرحيين الاول «الحكم لكم» والثاني «مبروك ما ياكم»، ولم يستقر القائمون على العمل حتى هذه اللحظة على عنوانه، حيث تم تحديد الاسماء المشاركة وسيكون موعد التصوير منتصف نوفمبر وذلك بعد تأجيل الموعد في الفترة الماضية، حيث كان من المقرر ان يبدأ التصوير في تاريخ 12 الجاري.

ومن المقرر ان تنظر عرفات بعد تصويرها لمشاهدها في المسلسل الى العروض التي قدمت لها والمتمثلة بأعمال درامية اغلبها سيصور في الاشهر المقبلة تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك للاختيار من بينها، حيث من المرجح ان يقع اختيار النجمة البحرينية على عمل كويتي لتجنب مشقة السفر لكونها تقيم حاليا في الكويت.