أحمد الفضلي

وقع الفنان عبدالله الطراروة عقد انضمامه لطاقم عمل النسخة الثانية للمسلسل الدرامي الاجتماعي «نوايا» الذي يتم التجهيز له حاليا بجانب اغلب النجوم التي شاركت في النسخة الاولى للعمل بقيادة سندريلا الشاشة الخليجية الفنانة القديرة سعاد عبدالله.

واعرب الطراروة لـ«الانباء» عن سعادته بالاستمرار مع طاقم المسلسل، وقال: يضم العمل مجموعة من النجوم هم الابرز حاليا في الساحة الدرامية الكويتية والخليجية وبقيادة رائعة للقديرة سعاد عبدالله والتي يعد وجودها مصدرا وقيمة فنية تضمن النجاح لاي عمل.

وعن دوره في المسلسل قال انه لن يبتعد بشخصيته عن الشخصية التي قام بأدائها في الجزء الاول للعمل، موضحا ان الجزء الثاني سيشهد مشاركة اغلب نجوم النسخة الاولى لكن هناك تغييرا كبيرا في شخصية العديد من الفنانين، وتابع: هناك تحول في الشخصيات من سيئة الى طيبة واخرى من شخصيات متزنة الى غريبة وذلك بحكم الاحداث التي سيشهدها الجزء الجديد.

وفيما يتعلق بتوقيت بدء التصوير، رد: من المنتظر ان يدخل طاقم العمل التصوير في الشهر المقبل حيث يتم التنسيق حاليا من قبل الجهة المنتجة وفي حال تم اعتماد طاقم العمل سيبدأ التصوير، خصوصا ان توقيت العرض قد يتم في الفترة الموسمية او يتأجل الى السباق الرمضاني المقبل بحسب قرار الجهة المنتجة.

الجدير بالذكر ان هناك العديد من الاسماء سبق ان اعلن انضمامها لطاقم عمل مسلسل «نوايا 2» منهم فاطمة الصفي وحسين المهدي وامل العوضي.