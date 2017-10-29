تحتضن خشبة مسرح «جابر العلي» في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي حفل «فن الأصوات»، وذلك مساء الثلاثاء المقبل في اختتام «جابر الأحمد الثقافي» أنشطته لشهر أكتوبر، حيث سيستمع الحضور في هذا الحفل بمدارس مختلفة لفن الأصوات في المنطقة في تناول يشمل الأسلوب التقليدي ورؤى معاصرة بمصاحبة فرقة مركز جابر الموسيقية.

يحيي هذا الحفل فنانو الصوت الشعبي سلمان العماري، يوسف الجدة، وخالد العجيري، ويوسف الياسين، إلى جانب لوحات فنية بمشاركة مجموعة من الراقصين على أنغام فن الصوت.

يذكر أن الكويت تعرفت على فن الصوت أولا، وبقية دول الخليج لاحقا، وفن الصوت موجود منذ منتصف القرن التاسع عشر، عندما عاد الفنان الكويتي عبدالله الفرج، المتوفى عام 1901، من الهند حاملا معه عوده ليفتتح ديوانه الموسيقي المعروف باسم «ادخينه» وليقدم فيه لأصدقائه وزائريه فنه المبتكر الذي أطلق عليه «الصوت».