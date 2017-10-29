أحمد الفضلي

يغادر غدا «الاثنين» سفير الاغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد البلاد قاصدا العاصمة المصرية القاهرة التي ستشهد اقامته لعدة ايام لتمثيل الكويت في الفعالية الفنية العربية التي تستضيفها دار الابرا المصرية والمتمثلة بمهرجان الموسيقى العربية.

ومن المنتظر ان يباشر الرويشد فور وصوله القاهرة بروفاته الخاصة بالوصلة الغنائية التي سيقدمها في الدورة الـ 26 للمهرجان الذي من المقرر ان يفتتح الأربعاء المقبل الموافق الأول من نوفمبر، حيث سيكون السفير الممثل الوحيد للدول الخليجية في انشطة المهرجان، حيث سبق ان اعلنت ادارة المهرجان خلو قائمة الاسماء المشاركة من اي فنان خليجي باستثناء الفنان القدير عبدالله الرويشد واعلن عن مشاركة مروان خوري، وعاصي الحلاني، ورامي عياش من لبنان، وصابر الرباعي ولطفي بوشناق من تونس، ومحمد عساف من فلسطين، وصفوان بهلوان ومجد القاسم من سورية، وهاني شاكر ومي فاروق ومحمد ثروت وعلي الحجار ومدحت صالح وأحمد جمال من مصر، مع تخصيص حفل للموسيقار عمر خيرت، وحفل آخر للموسيقار اللبناني ميشال فاضل.

وتضم القائمة ايضا الموسيقار حلمي بكر والموسيقار محمد علي سليمان والد المطربة أنغام، المعتذرة عن عدم المشاركة في المهرجان للمرة الأولى الى جانب اقامة أمسية عن الفنان السعودي الراحل طلال مداح تستعرض مسيرته الفنية وتأثيره على الاغنية العربية، ومن المنتظر ان يغني الرويشد في دار الاوبرا 5 نوفمبر المقبل، حيث ابلغته ادارة المهرجان ان امسيته الغنائية ستقام في ذلك اليوم.

والجدير بالذكر ان عبدالله الرويشد يعكف حاليا على قراءة عدد من كلمات أغنيات قدمت له ومنها اغان مخصصة لاعمال درامية يتم التجهيز لها من قبل عدد من المنتجين.