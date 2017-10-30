بيروت - بولين فاضل

في أول تعليق لها على انضمامها رسميا إلى مسلسل «الهيبة» في جزئه الثاني وإعلان الخبر عبر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لشركة «صباح» للإنتاج، أعلنت النجمة نيكول سابا أنها متحمسة جدا للمشروع ولبدء ورشة عمل كبرى، لاسيما أن القيمين على المسلسل غاية في الاحتراف وهو ما يجعلها تشعر بالراحة والاطمئنان.

وعما إذا كان أزعجها تداول أسماء كثيرة للمشاركة في الجزء الثاني مثل أمل بوشوشة وسيرين عبدالنور وفاليري أبوشقرا قبل أن يقع الاختيار عليها، أكدت نيكول، في حديث لبرنامج «بصراحة» الإذاعي، أنها مؤمنة بأن الدور ينادي صاحبه على حد ما كان يقول لها دائما النجم الكبير عادل إمام وهي مقتنعة جدا بهذا القول، ولفتت إلى أنه لا أحد يحل مكان أحد لأن لكل فنان بصمته الخاصة وإضافته الخاصة، مشيرة إلى أنها استطاعت بعد مسيرة فنية طويلة أن تكسب ثقة الناس في اختياراتها.

واكتفت بالقول إن مفاجآت كثيرة سينطوي عليها المسلسل، لكن من المبكر الكشف عن أي تفاصيل بناء على رغبة شركة الإنتاج، وهو ما تحبذه شخصيا لأن حرق الأمور قبل أوانها من شأنه أن يسيء إلى العمل.

وردا على سؤال عن الدور الذي ستجسده في «الهيبة» قالت نيكول: «لندع الأمر مفاجأة، فقط أقول ان الدور يليق بي ويشبهني كثيرا وأنا متحمسة جدا لتجسيده».

وعما إذا كانت ستلعب دور حبيبة النجم السوري تيم حسن في المسلسل، أجابت: «هذا ما لا أستطيع كشفه، لم حرق الأمور؟»، نافية أن تكون الشخصية التي تجسدها هي شخصية امرأة أجنبية آتية من كندا، وعلقت بالقول: «لا، لا، أنا لبنانية ونحن نقدم مسلسلا عربيا بحتا».

وعن إمكان حصول مقارنة بينها وبين نجمة الجزء الأول نادين نسيب نجيم، أكدت أن هذا الأمر لا يعنيها أبدا لأن لكل ممثل بصمته. وردا على سؤال عما إذا كانت نادين نجيم قد اتصلت بها لتهنئتها على الانضمام إلى «الهيبة»، رأت أنه من الأفضل عدم التوقف عند تفاصيل لا تقدم ولا تؤخر، متمنية الابتعاد عن الحروب الكلامية التي لا معنى لها، وتابعت: «الله يوفقها في عملها المقبل والله يوفقني، وفي النهاية عندما تعرض الأعمال كل فنان سيتابع عمل الآخر».

وسئلت نيكول عما إذا كانت ستكرر التجربة مع النجم عادل إمام، لاسيما بعد تهنئتها له أخيرا على نيله جائزة، فأجابت بان عادل إمام لا يتكرر ولا يمر مرور الكرام في حياة أي فنان يتعاون معه، مشيرة إلى انها لاتزال تتذكر كواليس العمل معه وكل كلمة ونصيحة لها، وقالت إنها واثقة بأنه سيفكر بها حين يقع على دور يليق بها ويحتاج إلى حضورها.

وعن توقيت وقوفها جنبا إلى جنب في عمل تمثيلي مع زوجها النجم يوسف الخال، رأت أن التأخير ربما لمصلحتهما بحيث يصبح أرشيفهما الفني أغنى وبحيث يعرفان أكثر الإطار الذي يحب الجمهور أن يراهما فيه معا.

وتوقفت عند جديدها الغنائي وهو عبارة عن أغنية من النوع الشعبي المصري بعنوان «صورة سيلفي» ستصورها قريبا مع المخرج المصري ياسر سامي في القاهرة بعد تعاون أول معه في كليب «قررت»، وتقول نيكول سابا إنها تعود في هذه الأغنية إلى المزاج الشعبي المصري بعد أغنيتها الأخيرة «مش وقت الكلام» التي كانت مختلفة.