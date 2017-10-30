عبدالحميد الخطيب

عبر المذيع محمد بوقريص عن سعادته بالأصداء التي يحصدها برنامج «الضحى العود» والذي يعرض على قناة «كويت سبورت»، وقال: النجاح يأتي بدعم من المسؤولين في «الإعلام» والقناة الثالثة لتقديم محتوى متميز يناسب مشاهدي شاشة تلفزيون الكويت في كل مكان، كذلك فريق عمل البرنامج يبذل مجهودا كبيرا ولا يألون جهدا في الظهور بصورة جميلة شكلا ومضمونا بما يتناسب مع الإعلام الكويتي الرائد في المنطقة والوطن العربي.

وتابع بوقريص في تصريح لـ «الأنباء»: «الضحى العود» برنامج ثقافي، رياضي، صحي، يعرض من الأحد حتى الخميس من الساعة 11 وحتى 12 ظهرا في افتتاح البرامج الرياضية على قناة «كويت سبورت»، ويستضيف العديد من المسؤولين والنجوم الذين يحققون إنجازات للكويت، بالإضافة لوجود فقرات منوعة ثقافية وصحية مشوقة.

جدير بالذكر أن برنامج «الضحى العود» من إخراج: مالك أسد ومحمد الدوسري وسناء خليل، تقديم: محمد بوقريص ومنية الحجي وعبدالله دشتي وأماني الكندري، إعداد: نايف النعمة ويوسف النكاس وسارة القليش ونورة نجم، إشراف: إسماعيل الحميدي، متابعة وتنسيق: شنار الرندي ومنى المعيثم.