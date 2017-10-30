الجمهور الكويتي متذوق للفن ورائع جداً ومنحني الطاقة والإيجابية لتقديم أفضل ما عندي

خلود أبوالمجد

ليلة طربية جميلة حملت جمهور مسرح الفنان عبدالحسين عبدالرضا مساء أمس الأول إلى عوالم من الطرب الأصيل، فتنوعت المعزوفات بين أغاني عبدالوهاب ونجاة الصغيرة وفريد الأطرش وشادية وفيروز، قدمتها «لوياك» في حفل الفنان والموسيقار المصري عمرو سليم، بشراكة مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي ورئيس مجلس إدارة «لوياك» فارعة السقاف.

قدم سليم إحدى عشرة معزوفة، شاكرا المجلس الوطني للثقافة ومؤسسة لوياك على استضافته، وقال إنه يزور الكويت بعد غياب 38 سنة، «مازحا» بأن معظم حضور الحفل لم يكونوا قد ولدوا عند زيارته السابقة، كما حرص في تقديمه لكل معزوفة على أن ينسج حولها لغزا يتعلق بالمطرب أو الملحن، وكان يقدمها بخفة دم وبساطة وروح مصرية خالصة أمتع بها جمهوره الذي شاركه لعبة تخمين واكتشاف الفنان صاحب الأغنية قبل أدائها.

وكانت بداية الحفل بمعزوفة لإحدى أغنيات العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وهي «أول مرة تحب يا قلبي»، ثم «أغنية الفن» لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وقال سليم: «لا أستطيع تقديم حفل موسيقي دون أن يكون عبدالوهاب جزءا منه»، وتلاها أغنية «العوازل ياما قالوا» لصاحبة الصوت الرقيق نجاة الصغيرة، وترنم بعزف منفرد على البيانو للحن «حبيب العمر» لفريد الأطرش وحاز تصفيقا حارا وتفاعلا كبيرا، ثم داعب جمهوره من الجنس اللطيف بأغنية «إن راح منك يا عين» لدلوعة السينما المصرية الفنانة شادية، وفاجأ الجميع قائلا: «أنا لست مطربا لكنني سأغني لصديقي الفنان عبدالله الرويشد وصديقي الراحل عمار الشريعي أغنية من أروع الأغاني، أتمنى أن تنال استحسانكم» وشدا بـ «لا تصدق»، ثم قدم للرحابنة وفيروز أغنيتين هما «نسم علينا الهوى» و«سهر الليالي»، مشيدا بأعمالها الخالدة.

ومن الأجيال الجديدة اختار سليم «سيدي وصالك» لأنغام قبل أن يعود للعزف المنفرد على البيانو لرائعة عبدالوهاب ونجاة «لا تكذبي»، ثم كان مسك الختام مع عبدالوهاب أيضا وأول تعاون له مع أم كلثوم «أنت عمري» حيث تفاعل معها الحضور بحماس كبير.

وفور انتهاء الأمسية، التي سريعا ما انتهت دون أن يشعر جمهورها بالملل أو بوقتها، عبر سليم عن سعادته بما لقيه من تفاعل، وقال: «الجمهور الكويتي متذوق للفن ورائع جدا، فقد منحني الطاقة والإيجابية لتقديم أفضل ما عندي، وصحيح أن هذه هي زيارتي الأولى إلى الكويت، بعد 38 عاما إلا أنني أتمنى ألا تكون الأخيرة».

جدير بالذكر ان عددا من العازفين شاركوا سليم العزف وهم: أمير مقار على الإيقاع، عمرو حلمي على الدرامز، عاطف إمام على الليد جيتار، معتز محمد على الأورج، ومحمد عماد على الطبلة، وتامر على «بيز غيتار».