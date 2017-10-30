بيروت - بولين فاضل

تصور الممثلة اللبنانية كارمن لبس حاليا الجزء الثاني من مسلسل «بلحظة» الذي عرض في جزء أول في رمضان الفائت، وتجسد فيه شخصية امرأة متسلطة مستبدة لا يجرؤ أحد على معارضتها وهي العقل المدبر لعشيرة «ديب» وصاحبة نفوذ واسع في منطقتها. المسلسل من كتابة نادين جابر وإخراج أسامة الحمد، وكانت كارمن شاركت في جزئه الأول في رمضان إلى جانب مشاركتها في مسلسلي «كاراميل» و«الزيبق».

وتقول لبس إنها لن تشارك مرة أخرى في ثلاثة أعمال درامية دفعة واحدة لكون الأمر متعبا للغاية، لكن ما حصل هو انها تعاقدت بداية على المشاركة في مسلسل «الزيبق» وبعده مسلسل «كاراميل» قبل أن يعرض عليها أخيرا مسلسل «بلحظة» فلم تستطع مقاومته لشدة إعجابها بالنص.