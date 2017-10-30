علق الفنان أحمد الفيشاوي على الهجوم الذي شن عليه أخيرا بسبب بعض التصرفات التي صدرت منه في مهرجان الجونة السينمائي واعتبرها البعض غير لائقة، قائلا: أعتذر لجمهوري في كل الدول العربية عن أي شيء بدر مني وفهم بشكل خاطئ أو مسيء، فلم أقصد أو أتعمد الإساءة لأي شخص، أو للقائمين على المهرجان، الذي أعتبره مهرجانا مشرفا لمصر، والكلمة «غير اللائقة» التي خرجت مني وأنا على خشبة المسرح، والتي تعرضت للهجوم بسببها، صدرت مني، في الحقيقة، بعفوية ولم أكن أتعمدها على الإطلاق، وكل ما كنت أتمناه أن نشاهد فيلم الافتتاح «الشيخ جاكسون» على شاشة عرض ثابتة وليست مهزوزة، لكنني ربما كنت متسرعا في حديثي، وكان يجب علي أن أحسب كلماتي، خصوصا أنني أتحدث أمام كاميرات تبث كل ما يحدث على الهواء مباشرة.

وعن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يجمع بينه وبين الفنانة درة على السجادة الحمراء في المهرجان، ويظهر محاولته الاقتراب منها أكثر من اللازم، رد الفيشاوي، في حوار مع مجلة «لها»: درة صديقتي، وأكن لها كل الاحترام والتقدير، وهي تعلم ذلك جيدا، ولم أكن أقصد أي شيء من خلال حركاتي أو تصرفي في الفيديو.