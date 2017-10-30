في الفترة الماضية، كان النجم ماجد المصري القاسم المشترك في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، ولكن بالرغم من انشغاله بأعمال سينمائية ودرامية، يخطو المصري نحو العالمية من خلال فيلم «THE OUT CAST».

وفي هذا الصدد قال المصري، في تصريحات صحافية له، إنه سيستأنف تصوير بقية مشاهده في الفيلم في ديسمبر المقبل، والفيلم مع النجم الهوليوودي إيريك روبرتس الحاصل على جائزة الأوسكار مرتين وعدد من النجوم الذين رشحوا لجائزة الأوسكار من قبل.

أما قصة الفيلم، فتدور حول الإرهاب ووجود خلايا ترتكب العديد من الجرائم فتستعين السلطات الأميركية بضابط مصري من قوات مكافحة الإرهاب، حيث سبق أن تعامل مع هذه الخلايا من قبل، وهنا يجسد ماجد شخصية الضابط المصري، لافتا إلى أنه رحب بالعمل لكونه يحمل العديد من الجوانب الإيجابية، كما أن العمل يؤكد على أن مصر تواجه حربا شرسة مع الإرهاب وأيضا هو اعتراف بأن الضابط المصري من أكفأ الضباط على مستوى العالم.

ولم ينكر أن هناك فرقا بين السينما العربية والأجنبية، حيث إن الأعمال الهوليوودية ترصد لها ميزانيات ضخمة، وأيضا لا يتدخل أحد في تفاصيل العمل فقط في دوره، فالأمر منظم للغاية، كما قال.

وعن ترشيحه للعمل، أوضح المصري أنه تلقى اتصالا هاتفيا بأن هناك شركة في هوليوود تريد منه المشاركة في فيلم حول الإرهاب بعد أن شاهدوا نجاحه في تقديم شخصية الضابط الصارم، وبالفعل اتفق على كل شيء.