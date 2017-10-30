دمشق ـ هدى العبود

انتهى المخرج أسعد عيد مساء امس من تصوير آخر المشاهد لمسلسل «حريم الشاويش» في أحياء دمشق القديمة، ليكون من المخرجين الذين ابتعدوا عن تهميش دور المرأة السورية.

الفنانة غادة بشور قالت: سأكون ضيفة الفضائيات في شهر رمضان بعدة أعمال منها حريم الشاويش، وغضبان، وطوق البنات، وسأجسد دور شخصية وصال أم فارس زوجة شقيق الشاويش، وأكون المرأة القوية التي تعمل المستحيل من أجل الحفاظ على أملاك الأسرة.. وكان الخوف ينتابني من أن يرزق الشاويش الفنان زهير رمضان «بولي العهد صبي» لذلك أعمل على سرقة الأوراق الرسمية من منزله عن طريق الخدم واستخدم كل الحيل، لكن في النهاية تبوء كل مشاريعي بالفشل، ويرزق «بتوأمين من الذكور» من الفنانة رشا إبراهيم، التي تلعب دور افتكار، وتكون الزوجة الثالثة.

أما الفنانة عبير شمس الدين فقالت: ألعب دور الزوجة الأولى «للشاويش» الذي لم يرزق بالصبي منها، وأنجبت له 5 بنات وأنتمي لعائلة صاحبة نفوذ ونسب، لأنني ابنة الباشا، الذي تربطه علاقات وثيقة مع الوالي عن طريق الحكم دارية في ذلك الزمن، وأتمتع بشخصية قوية، وأعمل جاهدة عن طريق نفوذ والدي على مساعدة زوجي في استرجاع ارثه، بعد أن تقع المشربية المسروقة في يدي..»، وقالت: لن أكمل انتظرونا برمضان.

الزوجة الثالثة

الفنانة عهد ديب التي تجسد إحدى زوجات «الشاويش» بدأت حديثها قائلة: من الملفت للانتباه أن الزوجات الثلاث يعملن من أجل مساعدة «الشاويش» في استرجاع إرثه.. ونعمل لمساعدته في تأمين متطلبات الحياة، ونتمنى أن يرزق بالصبي، وهذه مفارقة بين الأعمال التي نشاهدها على مساحة الوطن العربي، فالضراير لا يجتمعن إلا على الخراب، لكن من خلال مسلسل «حريم الشاويش» يختلف الأمر، الأحداث شيقة جدا، وتختلف عن باقي الأعمال التي تجسد البيئة الشامية.

أدوار الشر

ولم يدافع عن نفسه الفنان عبدالفتاح المزين عندما سألناه: لماذا أدوار الشر تلازمك بأغلب أدوارك مع أنك طيب القلب، فأجاب: «لا أعلم هكذا ينظر المخرجون لأدواري، وتقدم لي أدوار الشر التي تشاهدونها، اليوم من خلال «حريم الشاويش» أؤدي دور الباشا الذي يتمنى أن يستولي على كل شيء على حساب الآخرين، مهما كلفه ذلك، فهو لا يوفر النساء، ويتزوج سرا من الفتيات الصغيرات الفقيرات، وعندما تصبح حاملا منه يتهمها بشرفها لكن في النهاية تظهر الحقيقة وبراءتها.

بينما يجسد الفنان محمد خير الجراح شخصية سلبية في العمل تدعى «زكو» الذي يفتعل المشكلات، وينقل الأحاديث بين الناس، ويتسبب بالعداوات، وتجري الأحداث لكن بقالب شيق جدا.

يذكر ان مسلسل حريم الشاويش من إنتاج شركة قبنض للإنتاج الفني ومن تأليف هاني زينب وإخراج أسعد عيد وبطولة لفيف من الفنانين السوريين من أبرزهم: الفنان زهير رمضان، وجيني اسبر، وعبير شمي الدين واندريه سكاف وغادة بشور وعهد ديب وحيانا عيد وتولاي هارون ودانا جبر وآخرون.